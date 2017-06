Poslanci dnes hlasují o ústavním právu na obranu se zbraní v ruce

Novela ústavního zákona, podle níž by majitelé legálně držených zbraní dostali právo zasáhnout v případě potřeby k zajištění bezpečnosti Česka, by dnes měla získat podporu alespoň 120 hlasů poslanců. Novinářům to před zahájením jednání Sněmovny řekl předseda bezpečnostního výboru Roman Váňa (ČSSD).

Schválení zákona by podle něj mohlo zkomplikovat to, že část poslanců, kteří ho podporují, je na zahraničních cestách. Sněmovna v prvních dvou čteních se zákonem souhlasila, normu podpořily také výbory. Aby platila, musela by se pro novelu v obou parlamentních komorách vyslovit třípětinová většina.

„Domnívám se, že zákon by v Poslanecké sněmovně mohl projít a následně se potom uvidí v Senátu. Na druhou stranu je zákon rámcem pro další legislativní změny, pokud by neprošel, svět se nezhroutí, pro české držitele zbraní to nebude žádná katastrofa," řekl Váňa. Dodal, že po volbách se pohled na celou věc může také změnit, podle složení nové Sněmovny. „Novela přinejmenším splnila jeden úkol, a to rozproudit debatu o bezpečnosti nad tím, jak se mohou občané zapojit do bezpečnosti své i státu," podotkl Váňa.

Cílem novely, jak píšou autoři z řad poslanců ČSSD, ANO, KSČM a ODS, není zakotvení držení zbraní jako základního práva. Lidé by mohli převzít bezpečnostní povinnosti ve větším rozsahu, než mohou být uloženy všem. Česko by výslovně uznalo, že držení a nošení zbraní, pokud je v souladu se zákonem, je součástí zajišťování jeho bezpečnosti.

Váňa zdůraznil, že novela nemá zjednodušit přístup ke zbraním, jejich použití ani to, že by se zbraně rozdávaly. Držitelé legálních zbraní jsou podle něj zajímavou skupinou, která by se mohla podílet na obraně země, jelikož jsou bezúhonní a stát o nich ví vše, jelikož museli projít lékařskou nebo policejní kontrolou. Novela zároveň podle něj jasně říká, kdy se nesmějí zbraně použít. „Například zakládání milicí nebo nelegálních domobran je nepřípustné. Nelze se obávat, že by se zvýšila rizika ve spojení se zbraněmi," řekl Váňa.

Jedním z motivů pro sepsání novely byla také změna evropské směrnice, která vlastnictví zbraní zpřísní. Česko proti ní připravilo žalobu. Váňa uvedl, že směrnice byla jedním z impulzů pro sepsání novely. „Od novely si slibujeme nejen vytvoření rámce zvýšení bezpečnosti České republiky, ale také důležitý signál směrem do Evropské unie, která jako jedno z hlavních opatření vybrala omezování legálního držení zbraní," uvedl Váňa.