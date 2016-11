Poslanci KSČM, ČSSD či ANO chtějí za urážku prezidenta vězení

Praha – V předvečer 17. listopadu – Dne boje za svobodu a demokracii – přišlo 64 členů poslaneckých klubů KSČM, ČSSD, ANO a Úsvitu s návrhem, který se vrací do předrevolučních let. Je jím novela trestního zákoníku, na jejímž základě by se mělo hanobení hlavy státu trestat peněžitou pokutou nebo až ročním vězením. Podobný paragraf byl definitivně zrušen před 18 lety. Navrhovatelé, jejichž lídrem je komunista Zdeněk Ondráček, bývalý příslušník pohotovostního pluku SNB, soudí, že hlava státu si trestněprávní záštitu zaslouží.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Tomáš Kugler

„V současné době jsme stále častěji svědky urážek hlavy státu, státních symbolů, avšak adekvátní ochrana zde chybí, a proto je třeba přetrženou kontinuitu ochrany prezidenta republiky v rovině veřejného práva opět do právního řádu začlenit. Kupříkladu v Nizozemí je v platnosti zákon z 19. století o urážce majestátu, který poskytuje ochranu královské rodině. Obdobně chrání zákony v jiných evropských zemích jak představitele monarchií, tak prezidenty či ústavní činitele. Jak již bylo uvedeno výše, v České republice taková ochrana chybí," píše se v předloze. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček uvedl, že prezident Miloš Zeman se k iniciativě nebude nijak vyjadřovat, neboť by „byl ve střetu zájmů".

„Kdo veřejně hanobí prezidenta republiky, ruší výkon jeho pravomoci a snižuje tak jeho vážnost, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci."

Poslanecký návrh novely trestního zákoníku a zákona o přestupcích

Pokud by norma hladce prošla parlamentem, měla by platit od července příštího roku, čímž by výrazně zasáhla do prezidentské kampaně. Zdaleka ale není jisté, že se k ní přikloní potřebný počet zákonodárců. Premiér Bohuslav Sobotka se podivil nad starostmi některých poslanců (z členů ČSSD návrh podepsali například Vítězslav Jandák, Stanislav Huml, Marie Benešová) a nemyslí si, že trestní právo by se mělo používat v politickém boji. Budoucí ministr pro legislativu a lidská práva Jan Chvojka (ČSSD) se za úpravu nepostaví. „Jsem toho názoru, že silné osobnosti, jako je prezident Zeman, se bez ochrany v trestním zákoníku hravě obejdou," sdělil Deníku.

Naopak Stanislav Berkovec patří k poslancům ANO, kteří návrat k náhubkovému paragrafu podporuje. „Považuji úctu k jakékoliv hlavě státu a státním symbolům za elementární slušnost, tak samozřejmou jako úctu k ženám nebo starším spoluobčanům. Je to součást legislativy vyspělých států a Česká republika k nim bezesporu patří," řekl Deníku. Při nedávné návštěvě britského parlamentu si prý uvědomil, „jak zásadní roli hraje ve Spojeném království úcta k tradicím, symbolům a koruně". Ve Velké Británii jde ovšem o úctu nevynucovanou zákonem.

Rušení paragrafů, které trestaly urážky představitelů státní moci odnětím svobody, bylo symbolem obnovené demokracie v Česku. Kdyby by se toto ustanovení do trestního zákoníku vrátilo, dotklo by se zřejmě desítek demonstrantů, umělců i aktivistů.