Poslanci možná zpřísní pravidla agenturního zaměstnávání

Praha - Sněmovna zřejmě zpřísní pravidla agenturního zaměstnávání. Navzdory námitkám pravice možná také umožní, aby lidé pracující na dohodu o provedení práce už nebyli vedeni jako nezaměstnaní. Změny má přinést vládní novela o zaměstnanosti, kterou dnes dolní komora v prvním kole schvalování podpořila. Normu poslala k posouzení svému sociálnímu výboru. Snaze ČSSD uspíšit její projednávání ale nevyhověla.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Bartovský Ota

Novela počítá s tím, že pracovní agentury budou muset zaplatit půlmilionovou kauci, pokud budou chtít nabízet své služby. Zvýšit se mají také sankce za jejich pochybení. Od změn si ministerstvo práce a sociálních věcí slibuje to, že na trh budou vstupovat pouze ty agentury, které mají odpovídající zázemí a jsou schopny zaručit minimální účetní a provozní standardy včetně materiálního vybavení.

Proti uzákonění navrhované kauce se s ohledem na její výši postavila poslankyně TOP 09 Markéta Adamová, podle níž to omezí podnikání podobně jako kauce pro čerpací stanice. Vadilo jí rovněž vyřazení lidí s dohodou o provedení práce z evidence nezaměstnaných. Postihne to prý například i ty, kdo si budou chtít jednorázově přivydělat úklidem po malování a omezí to možnost vyzkoušet si uchazeče o zaměstnání. Výhrady k předloze měla také Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Povolení ke zprostředkování práce

Novela má rovněž zjednodušit udělování povolení ke zprostředkování práce. Souběžná úprava zákoníku práce zase podle jejích autorů omezí "obcházení předpisů" u pracovní doby, v odměňování a v oblasti sociálního a zdravotního pojištění. Odpovědnost za podmínky bude mít i zaměstnavatel, u něhož budou agenturní pracovníci pracovat.

Agenturní zaměstnávání bylo v minulosti terčem kritiky, týkající se špatných pracovních podmínek nebo nízkých mezd pronajímaných pracovníků. Počet pracovníků, které si firmy pronajímají od agentur práce, se za posledních pět let zvýšil o 62 procent. Zatímco v roce 2011 agentury poslaly podnikům 171.800 lidí, loni to bylo 277.400 osob. Agentury často zaměstnávají a do firem posílají cizince. Letos v polovině dubna v ČR existovalo 1762 pracovních agentur.

Novela počítá také s tím, že ministerstvo povede novou evidenci náhradního plnění za povinný podíl zaměstnávání zdravotně postižených lidí. Odběratel si bude moci započíst jen plnění, které do registru dodavatel vloží. Úřady práce budou moci poskytovat příspěvek na společensky účelné pracovní místo až dva roky místo nynějšího jednoho roku.