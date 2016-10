Poslanci navrhli úlevy z úplného zákazu kouření v restauracích

Praha - Při schvalování takzvaného protikuřáckého zákona budou poslanci opět hlasovat o možnosti zřizování kuřáren v restauracích. Ve hře budou po dnešním druhém sněmovním čtení taky výjimky pro malé podniky z plánovaného úplného zákazu kouření v pohostinských zařízeních. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) se zmírněními vládní normy nesouhlasil.

Závěrečné kolo jejího projednávání v dolní komoře by se mohlo uskutečnit nejdříve v listopadu. Zdravotnický výbor už dřív doporučil odložit účinnost z letošního Silvestra na poslední květnový den příštího roku.

Kuřárny bez obsluhy, které by mohly zabírat nejvýše čtvrtinu plochy pohostinství, opět prosazuje Marek Benda (ODS). Kvůli podpoře této úpravy dolní komora neschválila v květnu původní protikuřáckou předlohu. Benda rovněž chce ponechat možnost kuřáckých prostor v kinech, divadlech, výstavních a koncertních síních nebo ve sportovních halách, což by vládní předloha rovněž zakázala.

Hned čtyři pozměňovací návrhy ke zmírnění zákazu kouření v restauracích podal Jan Klán (KSČM). Ve dvou z nich chce výjimky z restrikce pro menší podniky. Provozovatelé by si mohli vybrat, zda bude jejich zařízení kuřácké, nebo nekuřácké. Klán nabídl i další možnost, podle nichž by výjimku ze zákazu kouření měly podniky, v nichž je více než polovina plochy určena nekuřákům. Poslední Klánův návrh by prakticky umožnil vznik kuřáren.

Komunista Václav Snopek chce zachovat prakticky nynější stav. Hostinští by si mohli vybrat, zda bude jejich zařízení kuřácké, nekuřácké, smíšené s oddělenými prostory, případně s časovou regulací kouření.

"Pozměňovací návrhy ke zmírnění zákazů nemají mou podporu a nemohu s nimi souhlasit," zdůraznil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD). Je přesvědčen o tom, že restrikce budou mít kladný vliv na zdraví obyvatel.

Zákaz kouření v zoo

Naopak Rom Kostřica (TOP 09) navrhl třeba zpřísnění plánového zákazu kouření v zoologických zahradách. Zrušil by možnost zřizovat v nich vyhrazená místa pro kuřáky. Kostřica by zakázal kouření i ve věznicích kromě vymezených míst mimo jejich budovy. Tento návrh - na rozdíl od požadavku zakázat kouření v automobilech, v nichž cestují i děti, a návrhu na regulaci kouření i na restauračních zahrádkách, ale už dřív nepodpořil zdravotnický výbor.

Vládní předloha by měla omezit i alkohol. Poslanec Radek Vondráček (ANO) prosazuje zrušení povinnosti hostinských nabízet jeden nealkoholický nápoj levněji než nejlevnější alkoholický nápoj o stejném objemu. Poukazuje na volnou tvorbu cen. Ani tento návrh už dřív výbor nepodpořil, ač jeho zastánci tvrdí, že vládní úprava povede ke zpoplatnění kohoutkové vody i tam, kde je nyní zdarma.

V závěrečném schvalování budou poslanci hlasovat i o vyčlenění procenta z vybrané spotřební daně z lihu, piva, vína, meziproduktů a tabákových výrobků a z odvodu z loterií na protidrogovou politiku. Úpravu podal místopředseda Sněmovny a KDU-ČSL Jan Bartošek.

Ve hře jsou i další pozměňovací návrhy. Týkají se například zrušení některých sankcí za porušení zákona, odkladu jeho účinnosti na leden 2018 a možnosti podávat při sportovních akcích nápoje, které obsahují nejvýše 15 procent etanolu. Vládní norma by umožnila nabízet na těchto akcích jen výčepní pivo a víno.