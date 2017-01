Poslanci opět řešili OKD. Na nepřítomného premiéra se snesla kritika

Praha - Poslanci dnes pokračovali v debatě o privatizaci těžební firmy OKD. Opět zazněla kritika na adresu premiéra Bohuslava Sobotky a některé poslance rozladila jeho nepřítomnost. Sobotka sice byl v úvodu dnešního jednání přítomen a odpovídal na jednu z interpelací, ale poté se z jednání omluvil, protože se účastní jednání vládního výboru pro jadernou energetiku. Hnutí Úsvit uvažuje o svolání mimořádné schůze Sněmovny, která by se kauzou zabývala.

Příkrých slov se nepřítomnému Sobotkovi dostalo od komunisty Miroslava Grebeníčka. Podle něj Sobotka ostudně selhává, obhajuje neobhajitelné a fakticky napomáhá těm, kdo tunelovali OKD. Severní Morava bude podle jeho slov ještě dlouho platit za slepotu, zbabělost a alibismus takových lidí, jako je současný předseda vlády.

Sobotky se zastal předseda klubu ČSSD Roman Sklenák, když řekl, že Sobotka podal informace za vládu už na začátku projednávání tohoto bodu loni v červnu a přítomen byl i při dalším projednávání minulý týden. "Nejde o to, aby tady pan premiér seděl. Vy ho chcete někteří urážet, tak jak to dělal tady pan kolega Grebeníček," prohlásil. "Tak si řekněme, jestli chceme vést tu diskusi a chceme přijmout usnesení, a nebo jestli chceme urážet premiéra," dodal.

Nepřítomnost premiéra a ministrů vadila i předsedovi klubu KSČM Pavlu Kováčikovi, který poznamenal, že ti, kteří mají být za vládu ve Sněmovně přítomni, se místo toho omluví a ořou na jiném poli, než na kterém mají orat. "Jménem poslaneckého klubu vyslovuji hlasitou nespokojenost poslaneckého klubu KSČM s tím, jakým způsobem ministři této vlády včetně předsedy této vlády s Poslaneckou sněmovnou zacházejí," prohlásil.

Čtěte také: Senát se rozhodl povýšit práva obcí v národních parcích

Poslanec Úsvitu Martin Lank neúspěšně navrhoval, aby Sněmovna dnes bod přerušila do 1. února. Novinářům později řekl, že uvažuje o svolání mimořádné schůze dolní komory, která by se zabývala pouze privatizací OKD. "Máme sesbíraný dostatečný počet podpisů pro svolání mimořádné schůze a pokud nedojde k nějaké zásadní dohodě, kdy bychom tuto záležitost doprojednali, tak jsme připraveni podat žádost o svolání mimořádné schůze, a to pravděpodobně na přespříští týden," řekl.

Úsvit chce svoláním mimořádné schůze zajistit, že se podaří záležitost projednat a Sněmovna k ní přijme konkrétní stanovisko. Podle Lanka by mimořádná schůze také mohla pomoci tomu, aby se Sobotka jednání zúčastnil.

Dotáhnout téma OKD ve Sněmovně do konce chce i hnutí ANO. "Chceme dát naději horníkům, kteří tam ještě zůstali," uvedl předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. Svolání mimořádné schůze je podle něj námětem k diskusi. Poslanec ANO a někdejší zaměstnanec OKD Josef Hájek dnes do Sněmovny přišel v hornické uniformě a požaduje přijetí usnesení, podle kterého by se vláda měla problematikou zabývat a připravit se například na možnost zrušení privatizace OKD soudem.

Poslanec Úsvitu Jiří Štětina opět navrhoval zřízení vyšetřovací komise k privatizaci OKD. Pavel Plzák (ANO) navrhoval, aby poslanci mluvili o Zdeňku Bakalovi, který OKD řadu let vlastnil, jako o gaunerovi. Ujišťoval poslance, že se jim za to nemůže nic stát. Gaunerem nazval v minulosti Bakalu nynější ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek (ČSSD), Bakala ho zažaloval, ale u soudu neuspěl.

Přečtěte si: Sněmovna schválila pravidla pro národní parky