Zákon o národních parcích: poslanci přehlasovali Senát, Zeman chystá veto

Poslanci po bouřlivé diskusi zamítli senátní verzi zákona o národních parcích a naopak schválili vládní návrh. Prezident Miloš Zeman se ale novelu chystá vetovat.

Senátní návrh, který poslanci odmítli, tvrdě kritizovali vědci, ekologické organizace, ředitelé parků i samotný ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Pro senátní verzi novely zákona nakonec hlasovalo jen 28 z 158 přítomných poslanců. Proti bylo 109. Pro vládní návrh nakonec zvedlo ruku celkem 117 zákonodárců.

Novela však stále nemá vyhráno. Prezident Zeman už potvrdil, že vládní návrh vetuje. "Jak víte, proti tomuto zákonu je jak Plzeňský, tak Jihočeský kraj. A já si myslím, že vedle práv obcí je také zapotřebí respektovat práva krajů. A ne se snažit všechno řešit z Prahy," řekl Zeman. Je otázkou, zdali poslanci stihnou jeho veto přehlasovat ještě v tomto funkčním období. Podle ministra Brabce bude schválení sněmovní verze pravidel pro národní parky znamenat stabilitu pro ochranu přírody i pro obce. Prezidentského veta se nebojí: "Pokud se takto vyjádřil, tak s tou variantou počítám, že se tady ještě s tou normou shledáme. Radost mi to nedělá, ale věřím, že to zvládneme ještě jednou," uvedl Brabec pro ČTK.

Debata ve sněmovně byla velmi ostrá. Z úst poslance TOP 09 Miroslava Laudáta padala slova o „vykořisťování krajiny". Poslanec ODS Vladislav Vilímec se zase pozastavoval nad rolí ekologických aktivistů, kteří podle něj provádějí cílenou lobbystickou kampaň. Podle ministra životního prostředí Brabce věděli zastánci senátní verze zákona, že nemají dost hlasů na její prosazení a jejich cílem proto měla být zdržovací taktika, aby neprošel ani vládní návrh, který považuje za přijatelný kompromis.

"Příroda bez lidí přežije, ale my bez přírody ne," obhajoval vládní verzi zákona poslanec za Okamurovu SPD Jaroslav Holík. Poslanec TOP 09 František Vácha pak ostře zkritizoval chování prezidenta Zemana i některých svých kolegů. Zeman ve svém projevu ve sněmovně vzpomínal na ženy, které se na Šumavě připoutaly ke stromům, jež měly být poraženy. "Místo aby je ti dřevorubci přeřízli…," řekl prezident, což vyvolalo u některých poslanců smích. "Mezi těmi, co se přivazovali ke stromům, byli i moji studenti a pokud by chtěl někdo ublížit mým studentkám, má co dělat se mnou," nechal se slyšet Vácha, který působí též jako děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

Podle kritiků by senátní verze zákona fakticky vykastrovala poslání národních parků. Děsí se především možnosti rozprodat veřejné pozemky na významné ploše parků, což by zhoršilo jejich ochranu před developery. Usnadnil by se i lov všech druhů zvěře. Návrh počítal i s tím, že významná část lesů v parcích se má převést do režimu trvalého hospodářského využívání.

Senátní verzi zákona naopak dlouhodobě podporoval prezident Miloš Zeman, který i osobně podpořil na jednání sněmovny. Svou podporu zákonu vyjádřilo také vedení Jihočeského a Plzeňského kraje, které jeho přijetí obhajovaly snahou o rozvoj místních obcí.