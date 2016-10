Poslanci se už snaží zmírnit konec kouření v restauracích

Praha – Poslanci už podávají návrhy úprav takzvaného protikuřáckého zákona, který by přinesl zejména úplný zákaz kouření v restauracích, barech, kavárnách, vinárnách a dalších podobných zařízeních. Budou se opět, stejně jako v původní neschválené předloze, vesměs snažit tuto restrikci zmírnit. Zdravotnický výbor se bude normou a pozměňovacími návrhy, jichž se očekává znovu značné množství, zabývat ve středu.

Poslanci ve Sněmovně. Ilustrační fotoFoto: Deník/Martin Divíšek

Možnost zřizování kuřáren v restauracích chce znovu prosazovat Marek Benda z ODS. Mohly by zabírat až čtvrtinu plochy a byly by bez obsluhy. Při květnovém rozhodování o původní normě Sněmovna tuto úpravu podpořila, nakonec ale právě kvůli ní – zejména v souvislosti s postojem poslanců vládního hnutí ANO – zákon jako celek neschválila. Tentokrát už by sněmovní většina podle zpravodaje Jaroslava Krákory (ČSSD) kuřárny podpořit neměla.

Desítky úprav avizoval poslanec Václav Snopek (KSČM). I jeho návrhy by měly směřovat ke zmírnění, případně dokonce vypuštění zákazu kouření v restauracích. Mezi jeho požadavky by mohl být návrh, jenž by v podstatě zachoval současný stav, kdy si provozovatel určí, zda je zařízení kuřácké nebo nekuřácké. V květnu s nimi neuspěl.

„Nic nového mi hlášeno nebylo. Jsou to všechno totožné nebo obdobné pozměňovací návrhy," řekl Krákora. Ve hře by mohl být i návrh na zpřísnění zákona formou zákazu kouření ve vozidlech, pokud v nich jsou i děti. Kritici poukazují na to, že tato restrikce by nebyla takřka vymahatelná.

Sportovní akce

Zpřísnění se možná dočká pasáž, podle které by se při sportovních akcích mohlo vedle desetistupňového piva prodávat i víno. Krákora to pokládá za nelogické, když víno v porovnání i se silnějšími než výčepními pivy obsahuje více alkoholu. Pravděpodobně bude vznesen návrh, aby víno vypadlo.

Zákon předpokládá i další restrikce pro kuřáky. Například odebere možnost zřizovat kuřárny v kinech, divadlech, koncertních a výstavních síních a ve sportovních halách. V restauracích sice předloha umožní používat vodní dýmky i elektronické cigarety, pro e-cigarety mají ale jinak platit obdobné restrikce jako pro cigarety klasické.

Zákaz kouření klasických cigaret norma rozšíří i na nekryté části zastávek hromadné dopravy a na zoologické zahrady, kde budou moci být kuřácké koutky. Kuřárny nadále budou moci být v nákupních centrech a na letištích.

Předloha omezí i alkohol, například – na rozdíl od cigaret – se nebude smět vůbec prodávat prostřednictvím automatů. Restrikce ohledně alkoholu ale nebudou tak přísné, jak předpokládal původní návrh zákona. Na restauratéry i stánkaře ale dopadne nová povinnost nabízet jeden nealkoholický nápoj levněji než nejlacinější alkoholický nápoj o stejném objemu, byť by to byla kohoutková voda.