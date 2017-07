Poslanci ústavu měnit nebudou, do voleb to nestíhají

Širší úpravy ústavy zákonodárci v nynějším volebním období Sněmovny nepřijmou. Vládní návrh sice leží v dolní komoře už od předloňského června, poslanci jej ale neprojednali ani v úvodním kole a takzvaně spadne pod stůl. V obdobné situaci je i novela ústavy o snazším vysílání českých vojáků do zahraničních misí. Jistou šanci na schválení ve Sněmovně naopak stále má ústavní novela o rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

O případných změnách ústavy debatovali od loňského prosince do června odborníci v rámci kulatých stolů, které pořádal ministr pro legislativu Jan Chvojka (ČSSD). Závěry chce představit společně s ústavním právníkem Alešem Gerlochem v září. "Jsou články, které by zasloužily debatu o tom, zda je zrevidovat aspoň v nějakých částech," řekl ČTK Chvojka. Bude to však úkol pro vládu, která vznikne po říjnových sněmovních volbách.

Kabinet v tomto volebním období navrhoval mimo jiné zavedení takzvaného klouzavého mandátu a změny v pravomocích prezidenta, přišel by třeba o pravomoc sjednávat mezinárodní smlouvy. Ústavní žalobu na prezidenta by mohly podle novely samostatně podávat Senát i Sněmovna. Demise premiéra by výslovně znamenala pád celého kabinetu a Sněmovna by mohla přímo rozhodnout ústavní třípětinovou většinou o zkrácení funkčního období.

Poslanecká novela ústavy usnadňující vysílání vojáků například do misí v rámci takzvaných sil velmi rychlé reakce Severoatlantické aliance nebo k záchraně Čechů v zahraničí v případě jejich ohrožení už ani není zařazena do programu nynější schůze. Autoři, k nimž patří i ministr obrany Martin Stropnický (ANO), ji předložili loni v listopadu.

Rozšíření pravomocí NKÚ Sněmovna v tomto volebním období schválila, Senát je ale zamítl. Dolní komora v tomto případě nemůže horní komoru přehlasovat. Pokud by poslanci vládní předlohu projednali ve druhém čtení, schvalovat by ji mohli. Aby kontrolní úřad mohl prověřovat hospodaření s takřka všemi veřejnými penězi, senátoři by tentokrát museli novelu podpořit, a to beze změn.

Ve Sněmovně leží i další návrhy změn ústavy. Vedle pravomocí NKÚ je na programu nynější schůze zařazena už jen předloha klubu TOP 09 a Starostů o prodloužení funkčního období ústavních soudců, přičemž nikdo by nemohl být jmenován více než jednou. Novela nezískala loni v prosinci podporu ústavně-právního výboru a je pravděpodobné, že na její další projednávání se nedostane.

Klub TOP 09 a Starostů navrhoval také zrušení trestní imunity zákonodárců, letos v únoru - zhruba po třech letech od předložení - ale normu stáhl. Poslanci ji, podobně jako návrh ANO na zavedení klouzavého mandátu poslanců i senátorů, neprojednali ani v úvodním kole.

Do druhého čtení naopak postoupila novela ústavy KSČM, podle níž by přeběhlictví nebo odsouzení za úmyslný trestný čin znamenalo ztrátu mandátu zákonodárce. Její další projednávání se ale zastavilo poté, co právní výbor debatu přerušil a už se k ní nevrátil. Jasno je o snaze Úsvitu prosadit přímou volbu starostů, tuto ústavní úpravu poslanci předloni zamítli.