Poslanci zvolili do vedení NKÚ jen poslance ODS Adolfa Beznosku

Praha - Sněmovna zvolila do širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu, kolegia, ze tří kandidátů pouze jednoho, a to poslance ODS Adolfa Beznosku. Další dva kandidáti, Jan Kinšt a Stanislav Koucký, dnes opět neuspěli. Sněmovna je nezvolila ani při předchozí volbě loni v říjnu. Výsledky volby sdělil předseda sněmovní volební komise Martin Kolovratník (ANO). Dvě místa ve vedení NKÚ tak zůstávají neobsazena.

"Zdá se, že poslanci se řídili jedinou motivací - jak dostat své vlastní zástupce do Kolegia NKÚ. Jinak si fakt, že neprošli zbylí dva kandidáti, vysvětlit neumím," reagoval na výsledky volby prezident NKÚ Miloslav Kala. Podle jeho názoru by lepší odborníky na českém pracovním trhu hledal jen stěží. "Poslanci, potažmo politické strany, opovrhují odborníky evropského formátu, kteří jsou ochotni pracovat ve službách státu, přestože soukromá sféra po nich sáhne bez jakéhokoli zaváhání. To si prostě nemůžeme dovolit," dodal Kala.

Členy kolegia volí Sněmovna na návrh prezidenta NKÚ. Beznoska v dnešní volbě obdržel 137 hlasů z celkových 170, ke zvolení potřeboval 86 hlasů. Bývalý zástupce ČR v Evropském účetním dvoře Kinšt obdržel 62 hlasů a vrchní ředitel kontrolní sekce úřadu Koucký 38 hlasů. Při předchozí volbě loni v říjnu navrhoval prezident NKÚ Kala i poslance ANO Romana Kubíčka, toho ale poslanci také nezvolili. Kala tenkrát výsledky neúspěšné volby označil za mezinárodní ostudu.

Poslanec Beznoska je členem rozpočtového výboru, výboru pro sociální politiku a je také předsedou stálé komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru. Aby se stal členem kolegia, musí ještě složit slib do rukou předsedy Sněmovny.

