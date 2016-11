Poslanec a starosta Náchoda Birke chce být místopředsedou ČSSD

Náchod - Poslanec a starosta Náchoda Jan Birke (47) chce kandidovat na řadového místopředsedu ČSSD. Nominaci hodlá získat v Královéhradeckém kraji na sobotní krajské konferenci. Do sněmovních voleb na podzim 2017 by ČSSD podle něj měla jít v čele se současným předsedou Bohuslavem Sobotkou a prvním místopředsedou Milanem Chovancem. Birke to dnes řekl ČTK. Sjezd strany se koná v březnu, rozhodovat bude i o předsedovi.

Náchodský starosta Jan Birke.Foto: DENÍK/ Pavel Bednář

Ve vedení ČSSD by chtěl Birke pracovat na tom, aby se sociální demokracie vrátila na pozici nejsilnější politické strany v zemi. "Lidem, kteří dlouhodobě ČSSD volili, chci vrátit důvod, aby ji opět volili. Členům ČSSD chci vrátit do jejich tváří touhu vítězit," řekl Birke, který je také předsedou hradecké krajské ČSSD, krajským zastupitelem a mluvčím ČSSD pro dopravu. Ve vrcholových celostátních orgánech strany Birke nepůsobí. Kandidaturu na prvního místopředsedu ČSSD v pondělí oznámil poslanec Jeroným Tejc. Podle Tejce je ČSSD v krizi. "Jednobarevné vedení, které si vybral Bohuslav Sobotka na posledním sjezdu, nedokázalo zvrátit náš slabý volební výsledek, který jsme měli v posledních sněmovních volbách. Naopak jsme znovu zaznamenali propad a potřebujeme změnu," uvedl Tejc. Rozdělení funkce předsedy ČSSD a premiéra navrhuje jihočeský hejtman Jiří Zimola (ČSSD). Míní, že Sobotka tápe a nemá plán, jak zastavit pokles volebních preferencí sociální demokracie. Nový předseda strany by se podle představ Zimoly s premiérem navzájem podporovali před sněmovními volbami. Sobotka návrh označil za nesmysl.

Autor: ČTK