Poslanec Birke (ČSSD) čelí výhrůžce, přičítá to Babišovi

Náchod - Na facebooku poslance a starosty Náchoda Jana Birkeho (ČSSD) se dnes objevilo přání jeho fyzické likvidace. Birke dnes kvůli tomu podal na policii trestní oznámení na neznámého pachatele pro nebezpečné vyhrožování. Policií nabízenou ochranu prozatím odmítl. Řekl to Birke. Výhrůžka byla podle něj vyprovokovaná výroky předsedy hnutí ANO a ministra financí Andreje Babiše o korupčnících a zlodějích.

Jan Birke.Foto: DENÍK/ Věra Sýkorová

"Jeho výroky, jako že tady všichni kradem, že tady jsme všichni korupčníci, že jsme nějaká náchodská klika, to je přesně to, co dává impuls těmhletěm militantům," řekl Birke. Dodal, že má strach o svou rodinu. Reakci Babiše ČTK zjišťuje.

Člověk pod jménem Dalibor Bůček napsal na facebookový profil Jana Birkeho do komentářů pod jeho poděkování za hlasy ve volbách komentář "doufám že tě někdo brzy sejme šmejde".

Birke je i předsedou hradecké krajské ČSSD a krajským zastupitelem. Podílel se na sobotní předběžné dohodě pěti stran na vytvoření většinové krajské koalice bez ve volbách vítězného hnutí ANO.