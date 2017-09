Poslanecká křesla chce letos obsadit rekordních 7539 kandidátů

O poslanecká křesla letos podle volebního webu usiluje rekordní počet kandidátů, je jich přes 7500. Na jedno místo ve dvousetčlenné dolní komoře tak připadá takřka 38 adeptů. Podobně zastoupení žen na kandidátkách se přiblížilo k nebývalým 29 procentům. Zvýšil se průměrný věk kandidátů, přesáhl 46 let.

Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad.

K volbám bylo podle údajů připuštěno 7539 kandidátů, což je dáno mimo jiné tím, že do voleb se přihlásilo 31 stran a hnutí, nejvíce v historii samostatné ČR. Dosavadní maximální počty kandidátů na poslance se pohybovaly kolem 6000. Před čtyřmi lety si mohli lidé vybírat z 5899 adeptů.

Z celkového počtu kandidátů je 2155 žen, co představuje 28,58 procenta. Dosavadní počty žen na kandidátních listinách se pohybovaly maximálně kolem 27 procent. Při minulých sněmovních volbách to bylo 26,92 procenta. Zvýšil se naopak průměrný věk kandidátů na 46,4 roku. Při předchozích dvou sněmovních volbách průměrný věk adeptů na místa ve Sněmovně nepřevýšil 46 let.

Nejstarším mezi kandidáty je čtyřiadevadesátiletá důchodkyně Věra Špirková, která je na pražské kandidátce uskupení Blok proti islamizaci - Obrana domova. Rekord z roku 2002, kdy za Pravý blok kandidoval do Sněmovny tehdy sedmadevadesátiletý právník Jaroslav Anděl, tak překonán nebyl.

Z hlavního města jsou i oba letošní nejmladší kandidáti, kterým je zatím teprve 20 let, ale potřebného věkového limitu 21 let do říjnových voleb dosáhnou. Jsou jimi student Adam Kopecký za Stranu práv občanů a dělnice Adéla Kosuková za Rozumné.