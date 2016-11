Poslankyně Maxová: V posudkové službě chybí lékaři, hrozí kolaps

Praha - V lékařské posudkové službě, která posuzuje žádosti o příspěvek na péči či nároky na pomůcky pro zdravotně postižené, chybí v současnosti asi desetina lékařů ze zhruba 500. Podle poslankyně Radky Maxové (ANO) službě hrozí v příštím roce kolaps, protože přes 140 lékařů bude muset skončit kvůli překročení věkové hranice 70 let. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) prosazuje novelu služebního zákona, která by lékařům umožnila pracovat i po dosažení tohoto věku.

Radka Maxová (ANO)Foto: Deník/Martin Divíšek

Podle Maxové je situace neudržitelná. "Současná obvyklá doba pro přiznání dávky je půl roku, výjimkou nejsou roky. Již nyní dochází k případům, kdy žadatel zemře dříve, než je posouzen," uvedla Maxová. Žadatelé o dávku se mohou dostat do finančních potíží, zdůraznila.

Maxová proto navrhuje, aby byly průkazky pro zdravotně postižené automaticky přiznávány těm lidem, kteří mají nárok na příspěvek na péči ve třetím a čtvrtém stupni. Podle místopředsedy Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Jiřího Vencla by se ČR měla inspirovat například v Rakousku, kde neexistují speciální posudkové služby a do posuzování se zapojují sociální pracovníci a smluvně zajištění lékaři. "Je třeba vymyslet nový systém. Nevěřím tomu, že se podaří namotivovat nové lékaře, aby šli dělat posudkáře," uvedl Vencl.

Služební zákon

Podle ministerstva pracuje v resortu asi 500 posudkových lékařů, podle Maxové jich je zhruba 450. Obě strany se ale shodují, že v současnosti asi 50 těchto lékařů chybí. Problémem je to, že posudkoví lékaři spadají pod služební zákon, který neumožňuje služební poměr lidem starším 70 let. "Pokud nebude schválena připravená novela zákona o státní službě, bude muset v polovině roku 2017 skončit cca 150 lékařů v pracovním poměru, kteří nevstoupili do státní služby. Kromě toho během následujících pěti let bude muset z důvodu věku skončit cca 60 lékařů ve státní službě, kteří dosáhnou věku 70 let," sdělil mluvčí MPSV Petr Habáň.

Ministerstvo podle Habáně loni zpracovalo souhrn opatření ke zlepšení stavu v posudkové službě. Kromě novely služebního zákona prosazuje MPSV také vyšší platy pro tyto profese, využívání odborných asistentů lékařů a smluvních lékařů. V minulosti mluvilo také o novele zákona o sociálních službách, která by do posuzování více zapojila sociální pracovníky.