POSLECHNĚTE SI: Zimolovi lidé tlačí na média

Kauza jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly (ČSSD) a jeho budoucí chalupy na Lipně pokračuje.

V pondělí se v Jihočeském kraji málem rozpadla vládnoucí koalice - čtěte ZDE, dnes vyplynulo, že hejtmanovi lidé tlačí přes peníze z rozpočtu kraje na média.

Redakce Deník.cz má k dispozici nahrávku debaty tří lidí. Jejich identita je Deníku.cz známa. Na jedné straně ředitele příspěvkové organizace Jihočeského kraje, která přímo podléhá odboru kancelář hejtmana. Na straně druhé hovoří dva zástupci jedné z jihočeských regionálích televizí. Z rozhovoru těchto tří osob vyplývá, že došlo ze strany zmíněné instituce k zastavení spolupráce s televizí, a to kvůli tomu, jak v ní informují o kauze „Lipno".

Tato kauza je i hejtmanem Zimolou prezentovaná jako jeho soukromá záležitost. Pokud je pravdou to, co je slyšet z nahrávky, pak do obchodního vztahu mezi Jihočeským krajem a médiem zasáhla tato privátní záležitost tak, že byla spolupráce s televizí přerušena. Deník.cz se zeptal hejtmana v pondělí večer po koaliční schůzce, zda je mu taková skutečnost známá. „O tom nic nevím," řekl hejtman. Na otázku, zda si dokáže představit pokračování koalice, pokud je pravda, že Deník disponuje takovoto nahrávkou, uvedla pro Deník.cz Lucie Kozlová (ANO): "Důvěra je velmi narušena,je to jedna z posledních kapek."

Deník.cz situaci dále sleduje.