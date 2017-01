Poslední fáze oprav Klementina začne až příští rok

Národní knihovna letos neomezí svůj provoz v Klementinu, jak avizovala před rokem. Nezahájí původně plánovanou třetí etapu revitalizace barokního areálu, jež by měla stát téměř miliardu korun. Na tuto část oprav, při níž se bude mimo jiné rekonstruovat hala služeb, teprve bude vypsána veřejná zakázka. Revitalizace Klementina trvá už téměř deset let a má stát skoro dvě miliardy korun

Národní knihovna v pražském Klementinu. Foto: DENÍK/ Ivan Babej

NK počátkem minulého roku oznámila, že až do roku 2019 omezí v různém rozsahu své služby čtenářům. Vzbudila tím obavy některých studentů a badatelů. Největší omezení služeb a přístupu ke knihám mělo být letos, kdy měla původně začít třetí a poslední etapa revitalizace. V nejhorší okamžik by mělo z přibližně sedmimilionového fondu NK mimo svoje místo, a tím mimo standardní možnost studia být až 80 procent sbírek, to je přibližně více než pět milionů svazků.

Nyní ale náměstek pro knihovní fondy a služby Hanuš Hemola na webu NK uvedl, že třetí etapa zahrnující přestavbu haly služeb, všech studoven a traktu do Platnéřské ulice letos nezačne. V první polovině roku by měla být dokončena druhá etapa, která trvá od roku 2012. Při ní se opravovalo křídlo podél Křižovnické ulice a objekty kolem Studentského nádvoří. Poslední a nejdražší etapa podle současných plánů začne příští rok a měla by dle dřívějších vyjádření pověřeného ředitele NK Petra Kroupy trvat dva, spíše ale tři roky. I po skončení stavby totiž bude chvíli trvat, než se do historického areálu vrátí zejména pro staré knihy potřebné klima.

Mluvčí knihovny potvrdila, že pro nejkritičtější období se počítá s náhradními prostory. NK je chce užívat asi tři roky, před podpisem smlouvy o nájmu s majitelem nechce přesně specifikovat jejich místo.

Po dokončení rekonstrukce celého klementinského areálu by mělo v historickém sídle knihovny být asi 1,5 milionu knih, o třetinu méně než před opravou. Většina bude v hostivařském depozitáři, kde je dnes 5,5 milionu svazků, po jeho dostavbě se počítá s deseti miliony svazků. Variantu, která nahradila ideu novostavby, ale knihovníci kritizují, knihovnu zatěžují časté převozy knih, v Hostivaři sídlí i některé důležité provozy a v NK se začíná znovu uvažovat o nové budově. Prioritou pro vedení je ale dokončení oprav Klementina.

Kroupa je v čele knihovny téměř dva roky a přišel do ní v době, kdy revitalizace Klementina nepokračovala. Podle něj kvůli špatnému projektu na poslední etapu oprav. Kroupa zadal novou studii, zpracoval ji ateliér Architekti Hrůša & spol. Na základě této studie zpracoval generální projektant revitalizace Metroprojekt Praha projektovou dokumentaci pro stavební povolení a územní řízení.

