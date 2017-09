A dom! Sněmovna se sešla naposled

Poslední řádná schůze Sněmovny před říjnovými parlamentními volbami dnes odpoledne skončila. Dolní komora se sejde až na ustavující schůzi po volbách, zasednou v ní nově zvolení poslanci.

Místopředseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) z místa předsedajícího poděkoval koaličním i opozičním poslancům za práci a spolupráci a popřál jim mnoho štěstí v dalším životě.

Jako poslední vystoupil z řečniště předseda poslanců Úsvitu Marek Černoch, jenž se rozloučil za celý klub, když Úsvit v nadcházejících volbách nekandiduje. "Byly to čtyři roky, které si myslím, přinesly pro Českou republiku hodně dobrého," uvedl.

Případným dalším rozlučkovým projevům už zamezilo Vondráčkovo zvonění a slova: "A dom!"

Schůze končila blokem různých informací ministra obrany Martina Stropnického (ANO). Vůbec posledním projednaným bodem v tomto volebním období byla zpráva o nasazení českých vojáků v zahraničních misích v loňském roce.

Ačkoli dopoledne poslanci obšírně debatovali i s použitím slovních výpadů o hospodářské a obchodní smlouvě mezi EU a Kanadou, nálada už byla obecně klidnější. "Poslední den Sněmovny je jak závěrečná etapa Tour de France. Únava, ale též úsměvy, selfíčka a poplácávání po ramenou mezi stájemi," glosoval atmosféru na facebooku poslanec TOP 09 Jiří Koubek.

Sněmovna v tomto volebním období neuzavřela dvě mimořádné schůze, na což poukázal předseda kontrolního výboru Vladimír Koníček (KSČM). První začala předloni v říjnu a týkala se zakázek České pošty, druhá schůze je z loňského roku k případu Čapího hnízda.

Ještě do voleb by se ve Sněmovně měla uskutečnit jednání některých výborů, plánovány jsou i semináře. Zřejmě v polovině října se uskuteční schůze Senátu. Senátoři by na ní měli probrat sedm schválených návrhů zákonů z nynější sněmovní schůze. Pokud některý z nich do Sněmovny vrátí, už jej nebude mít kdo projednat a skončí legislativní cestu.