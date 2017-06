Rozloučení s Jiřím Bělohlávkem proběhne ve středu v Rudolfinu

Veřejné smuteční rozloučení s šéfdirigentem České filharmonie Jiřím Bělohlávkem se bude konat ve středu 7. června od 14:00 do 17:00 ve Dvořákově síni Rudolfina. Sdělil to mluvčí filharmonie Luděk Březina. Světově proslulý dirigent zemřel po těžké nemoci 31. května. Bylo mu 71 let. Pohřeb Jiřího Bělohlávka se bude konat pouze v rodinném kruhu.

S příchodem veřejnosti na středeční rozloučení se počítá hlavním vchodem Rudolfina. Ve foyer budou připraveny kondolenční knihy. Ve Dvořákově síni bude vystavena rakev se zesnulým. Česká filharmonie žádá po dohodě s rodinou o zasílání kondolencí na adresu České filharmonie. ČTĚTE TAKÉ: Česká filharmonie truchlí. Zemřel dirigent Jiří Bělohlávek Úmrtí Jiřího Bělohlávka, které přes jeho dlouhou a těžkou nemoc přišlo náhle, zaznamenali milovníci hudby v Česku i zahraničí, informovaly o něm světové agentury. K úmrtí kondoloval i Symfonický orchestr BBC (BBCSO), který Bělohlávek vedl v letech 2006 až 2012. Na jeho práci v orchestru se bude vzpomínat jako na zlaté období, prohlásil Alan Davey z rozhlasové stanice BBC Radio 3. Všichni na Bělohlávka vzpomínají jako na dirigenta světového věhlasu, vyzdvihují jeho vášeň pro české skladatele a velký podíl na popularizaci české hudby ve světě. ČTĚTE TAKÉ: Šéfdirigent Bělohlávek podepsal s ČF smlouvu na dalších šest let Na začátku letošního ledna Bělohlávek podepsal na dalších šest let smlouvu s Českou filharmonií. V čele nejznámějšího tuzemského orchestru stál čtyři sezony. Ve funkci měl setrvat do sezony 2021/2022. Ze zdravotních důvodů navrhl v květnu pořadatelům Pražského jara, aby jeho pečlivě a dlouho připravovaný festivalový program převzal dirigent Petr Altrichter.

Autor: ČTK