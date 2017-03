Poslední rozloučení s loutkoherečkou Helenou Štáchovou, "maminkou" Hurvínka

/ANKETA, INFOGRAFIKA/- Bylo to v podstatě jasné hlasování. Jen čtyřicet ze 144 přítomných poslanců dolní sněmovny nizozemského parlamentu vyjádřilo svůj nesouhlas s legalizací eutanazie. Země tulipánů potvrdila pověst tradičně liberální země a nastartovala určité „přehodnocení" pátého božího přikázání – Nezabiješ! 1. dubna to bude 15 let, kdy v Nizozemsku jako v první zemi na světě vstoupil v platnost zákon legalizující eutanazii.