Poslední zahraniční cesta Zemana povede na Slovensko. Předtím vystoupí v OSN

Na poslední zahraniční návštěvu v nynějším funkčním období by prezident Miloš Zeman měl jet na Slovensko. Cesta by se měla uskutečnit v polovině prosince. Řekl to ředitel zahraničního odboru Hradu Rudolf Jindrák. Zeman ještě v září pojede na zasedání OSN do New Yorku, v říjnu vystoupí v Radě Evropy a na schůzce zemí visegrádské čtyřky. Na 21. listopadu je pak plánována návštěva Moskvy a setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Na Slovensko se Zeman v roce 2013 vydal na svou první zahraniční cestu ve funkci prezidenta. V zemi pak byl několikrát třeba při oslavě výročí Slovenského národního povstání či na konferencích. V prosinci by další návštěvou Bratislavy symbolicky završil své končící první volební období. První zahraniční cestou v posledním půlroce současného působení na Hradě bude pro Zemana návštěva New Yorku. Do Spojených států Zeman odletí v neděli 17. září. Druhý den v New Yorku převezme ocenění od amerického židovského fondu Gershon Jacobson Jewish Continuity Foundation (GJCF). Oceněn bude v rámci galavečera pořádaného listem The Algemeiner. Fond pojmenovaný po zakladateli týdeníku psaného v jazyce jidiš The Algemeiner Gershonu Jacobsonovi uděluje ceny osobnostem hájícím zájmy Židů. Zemana list zařadil již v roce 2015 mezi stovku vlivných osobností, když ocenil jeho dlouhodobou podporu Izraeli. Židovský list udělí své výroční ceny již počtvrté. Před dvěma lety byl mezi oceněnými také tehdejší realitní magnát a současný prezident USA Donald Trump. ČTĚTE TAKÉ: Písničkář Nohavica dostane od Zemana státní vyznamenání V úterý Zeman promluví na Valném shromáždění OSN. "Prezident bude vystupovat na devátém místě, první jako tradičně začíná brazilský prezident," řekl Jindrák. Poté bude mít projev americký prezident Donald Trump. S ním by se měl Zeman podle Jindráka setkat při společenských událostech nejméně dvakrát, například v úterý při slavnostní večeři. Jindrák poznamenal, že o bilaterální schůzku s americkým prezidentem Pražský hrad v souvislosti s nadcházející cestou neusiloval, protože se na zasedání OSN sjíždějí desítky hlav států a program amerického prezidenta je tak velmi plný. "Nechtěli jsme, aby tam byla regulérní bilaterálka, která by se odbyla za deset minut a nesplnila svůj účel," řekl Jindrák. Podle dřívějšího vyjádření Hradu se měl Zeman setkat s Trumpem letos v dubnu, schůzka se ale neuskutečnila. Na nový termín zatím český prezident stále čeká. V polovině října se také Zeman zúčastní zasedání prezidentů zemí Visegrádu, které se bude konat v Maďarsku. Jeho předposlední letošní návštěvou zahraničí by měla být cesta do Moskvy, kam má odletět 20. listopadu. O den později bude jednat s Putinem a další tři dny budou vyčleněny na návštěvu dalších ruských regionů. Zeman již dříve řekl, že by chtěl jet do Jekatěrinburgu a do Tatarstánu. ČTĚTE TAKÉ: Zeman v New Yorku obdrží cenu za hájení zájmů Židů Podle Jindráka by návštěva Ruska měla být pojata šíře než jen jako setkání s Putinem. Plánuje se proto například velká recepce na českém velvyslanectví, kam by byli pozváni lidé, kteří se zasloužili o česko-ruské vztahy. Jedná se i o uspořádání koncertu a připravuje se velká výstava pokladů Pražského hradu. Zemana by na cestě měla doprovázet početná podnikatelská delegace. Pořádat ji bude Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPD) a Hospodářská komora ČR, řekla ČTK mluvčí SPD Eva Veličková. Jindrák poznamenal, že v plánu jsou podnikatelské semináře. "Ekonomický aspekt tam bude hrát poměrně velkou roli," dodal. Zároveň ale poznamenal, že limitem budou sankce, které Západ na Rusko uvalil po anexi Krymu. Zeman opakovaně sankce kritizoval a vyzval k jejich zrušení. Jindrák poznamenal, že zahraniční otázky bude pravděpodobně Zeman řešit také v souvislosti s blížícími se sněmovními volbami. Ty se konají shodou okolností ve stejný den, na který je naplánován summit EU. Další summit by se měl konat v prosinci. Pokud v té době ještě nebude sestavena vláda, mohl by prezident podle Jindráka hrát koordinační roli. ČTĚTE TAKÉ: Poslanecká křesla chce letos obsadit rekordních 7539 kandidátů

Autor: ČTK