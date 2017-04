Pospíšil: Nechci ubírat hlasy těm, kteří by v souboji se Zemanem mohli uspět

Europoslanec Jiří Pospíšil zatím nevylučuje, že bude jedním z kandidátů, kteří vyzvou na souboj Miloš Zemana. Slovo souboj ale nemá rád. Kdyby se stal prezidentem, rád by z české politiky válečnou rétoriku vymýtil. Přeje si, aby se čeští politici spolu naučili jednat v klidu, věcně a uměli uzavírat funkční kompromisy.

Budete kandidovat na prezidenta?

Úvahu o svojí kandidatuře jsem vyslovil ve chvíli, kdy to vypadalo, že Miloš Zeman bude jediným prezidentským kandidátem. Mnozí politici tehdy tvrdili, že nemá smysl hledat nikoho jiného, protože má Zeman příliš silnou podporu veřejnosti. To je podle mě naprosto špatná myšlenka. Každopádně nechci, aby moje kandidatura vedla k tomu, že uberu hlasy někomu, kdo by mohl uspět lépe než já. Pak by moje kandidatura paradoxně pomohla Miloši Zemanovi. Pokud se ukáže, že existuje silný proevropský, liberální, pravicový kandidát, rád ho podpořím. Jestliže se takový člověk nenajde, pak jsem připraven kandidovat.

A kdy se ukáže, zda se takový člověk našel?

Teď společně s lidmi z Kroměřížské výzvy jezdím po České republice a zúčastňuji se besed. Snažíme se zformulovat, jaký by měl být ideální český prezident. Až tato série besed skončí, oznámím, zda kandiduji anebo ne.

Čím podle vás Miloš Zeman přitahuje voliče?

Umí s nimi obdivuhodně komunikovat. Dokáže je zaujmout jednoduchým výrokem, který je sice často kontroverzní, zato působivý. Za majstrštyk považuji kupříkladu prezidentův výrok z nedávné doby. Prohlásil, že možná udělí milost Jiřímu Kájínkovi. Miloš Zeman totiž zaznamenal, že v kinech běží dokument, který veřejnost zaujal a že je o Kájínkovi. Postřehl, že veřejnost debatuje o tom, zda je Kájínek vinen nebo nevinen. Aniž by si prostudoval spis, bleskurychle vypálil do éteru větu o prezidentské milosti. Ihned si získal sympatie té části veřejnosti, která české justici nedůvěřuje. Nikoho samozřejmě nezajímá, že se v Kájínkově kauze neobjevily vůbec žádné nové skutečnosti, které by měly vést k přehodnocení případu.

Co vás na tom tolik dráždí?

Zeman svými výroky lidi rozděluje na různé znesvářené skupiny. Takto polarizovat společnost si může dovolit stranický politik aneb lídr strany. Ale prezident by měl zemi naopak sjednocovat. Zeman svou funkci zahájil útokem na vysokoškolské učitele. Tehdy jen testoval, co to udělá. Pak pokračoval a rozdělil Čechy na intelektuály a městské obyvatele. A já se ptám – co tato polarizace české společnosti přináší? Co máme z toho, že se Česko rozdělíme na zdravý venkov a zhoubnou Pražskou kavárnu? Nic. Zeman funkci prezidenta silně odklonil od dědictví Václava Havla. Zatímco Havel sjednocoval a hájil lidská práva, Zeman rozděluje. A za své přátele pokládá ruského, čínského a ázerbajdžánského prezidenta.

Možná jen pojmenoval něco, co už dlouho viselo ve vzduchu. Mnozí aktivisté hájící lidská práva začali připomínat kariérní komunisty ze sedmdesátých let.

Jenomže kariéristy a moralisty tu budete mít vždycky. V každé době a v každé společnosti se vyskytují pokrytci a lidé, kteří se mylně domnívají, že mají nad ostatními navrch. Miloš Zeman měl udělat to, že tyto lidi přátelsky usměrní. Měl začít zdůrazňovat, že všichni máme stejný hlas a stejná práva. A že zde nikdo není od toho, aby se nad ostatními vyvyšoval. On namísto toho na tyto moralisty ukázal prstem, hodil je do jednoho pytle s ostatními intelektuály i městskými liberály a celou skupinu pak označil za nepřítele.

To je jeho běžná taktika.

Ano, takhle on postupuje vždycky. Když byl stranickým lídrem, stejně expresivně kritizoval pravicové vlády. Mluvil o spálené zemi a bezhlavě zavrhoval úplně všechno, co jeho oponenti udělali. Uspěl. Ale za jakou cenu? Mnozí lidé přestali důvěřovat politice. V zemi to vyvolalo zhoubnou atmosféru. A teď se tento příběh opakuje. Miloš Zeman používá stále stejnou taktiku. Možná mu zajistí vítězství, ale ublíží Česku.

Kdybyste byl prezidentem, využil byste některé zkušenosti z Evropské unie?

V Evropské parlamentu je kolem dvou set národních stran. Kdyby spolu jednaly stejně jako strany v české sněmovně, všechno by se okamžitě zhroutilo. V Česku politici pokládají kolegy z opozičních stran za nepřátele a konkurenty. Zatímco v Česku jsem měl pocit, že se po příchodu do poslanecké sněmovny musím připravit na ofenzívu nepřítele, v evropském parlamentu jdu normálně do práce. Nemusím zaléhat do protitankového příkopu. To byl asi největší rozdíl mezi českou a evropskou politikou, který jsem postřehl. A právě tuto schopnost spolupráce bych rád vnesl do české politiky. Teď nemluvím o nějakých paktech a mocenských dohodách jako, byla kdysi opoziční smlouva. Ale o schopnosti najít funkční kompromis. Dovednost stran z různých stran názorového spektra věcně se mezi sebou domluvit totiž zajišťuje stabilitu práva. Když nějaký předpis protlačíte hlasem jediného poslance, jakou má potom cenu? Jaký smysl měla například důchodová reforma, kterou přijala Nečasova vláda, když byla po vítězství sociální demokracie zrušena? Takové normy pak platí jen do příštích parlamentních voleb a jsou k ničemu.

Jiří Pospíšil (TOP 09) - *1975

V období roků 1994–1998 byl členem ODA. V roce 1998 vstoupil do ODS. Po absolvování Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni pracoval jako odborný asistent na Katedře správního práva Západočeské univerzity. V letech 2000–2004 byl členem Zastupitelstva Plzeňského kraje. Od roku 2002 je členem Poslanecké sněmovny PČR. Mezi lety 2003–2006 byl "stínovým" ministrem spravedlnosti ODS. V období let 2006–2009 působil jako ministr spravedlnosti ve vládách Mirka Topolánka. Od roku 2009 do roku 2010 vykonával funkci děkana Právnické fakulty ZČU. V roce 2010 byl znovu jmenován ministrem spravedlnosti ČR. Z funkce byl odvolán v červnu 2012. Krátce nato byl zvolen do čela kandidátky ODS v Plzeňském kraji a stal se krajským zastupitelem. Po neúspěšné kandidatuře na místopředsedu ODS ze strany v lednu 2014 vystoupil. V květnu téhož roku byl z druhého místa kandidátky TOP 09 zvolen do Evropského parlamentu. Je členem poslaneckého klubu Evropské lidové strany.