Pot a zápach: pražští cestující se v autobusech MHD budou i dále dusit

S prvními teplými dny se opět objevuje známý nešvar: zápach v pražských autobusech. Cestující se osvěžovačů vzduchu nedočkají. Pomůžou jen klimatizované vozy.

Do metropole míří tropy. I když se většina Pražanů po dlouhé zimě nemůže dočkat léta, je i jedna věc, na kterou se nikdo netěší. Tím je nepříjemný zápach ve vydýchaných autobusech, který dokáže cestu městem pěkně znepříjemnit.

Se zvyšujícími se teplotami nejeden cestující při vstupu do autobusu dostane šok. Uvnitř bývá dusno a ještě tepleji než venku. V kombinaci všech možných lidských pachů se navíc vytvoří směsice, která s čerstvým vzduchem nebo vůní deodorantů rozhodně nemá nic společného.

Své o tom ví i Jana Hozová, která každý den jezdí z Dejvic přes Strahov na Anděl. „Myslím, že lidi často ráno ještě neumí odhadnout, jaká bude teplota. Nabalí se, aby jim nebyla náhodou zima, a zkuste si pak v nacpaném autobuse svlékat všechny ty vrstvy. Takže se pak všichni potí," připomíná. Lenka Beňovská připojuje další postřeh. „Osobně v létě přímo nenávidím starší občany, kteří často z absurdního strachu z prochladnutí zavírají okna i při tropických teplotách. Není pak nic horšího než autobus nacpaný zpocenými lidmi," uvádí cestující.

Vůni skořice cestující neucítí

„Ve vozech používáme všechny způsoby větrání. Nebo klimatizaci, pokud je jí vozidlo vybavené," komentuje situaci mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková. Stejnou „vychytávku" jako před pár lety ale neplánují.

V roce 2011 zavedl dopravní podnik do některých autobusových linek osvěžovače vzduchu, které měly eliminovat veškeré nepříjemné pachy. Cestující mezi Smíchovem a Jižním Městem na lince 125 si během měsíční zkušební doby vychutnávali vůni skořice a citronu. Ta jim měla připomenout opojné aroma svařeného vína. Proti osvěžovači se však tehdy postavili především alergici, kterým vůně linoucí se vzduchem působila potíže.

V nově pořízených vozidlech bude klimatizace

A nejen to. „Zkušební projekt osvěžování vzduchu byl ekonomicky značně náročný," konstatovala Řehková. Naráží tím na cenu projektu. Provonění jednoho autobusu by vyšlo až na 25 tisíc ročně. „Proto nepovažujeme rozšiřování projektu za reálné," dodala. Ohlasy cestujících i řidičů byly navíc podle ní spíš negativní, nebo neutrální. Potíže vidí mluvčí jinde. „Problémem je spíše přítomnost nepřizpůsobivých osob ve vozidlech a zápach jako častý průvodní jev. To ale sledujeme spíše v zimním období," doplnila.

Letos ani v dalších letech se tak žádného výrazného opatření proti zápachu pražští cestující zřejmě nedočkají. Jediné, co dopravní podnik plánuje, je všechna nově pořízená vozidla vybavovat klimatizací.