Potíže s alkoholem? S Babišem jsem nepil ani na Čapím hnízdě, říká hejtman

Olomouc – Předseda hnutí ANO Andrej Babiš podpořil výměnu hejtmana v Olomouckém kraji. Oto Košta (ANO) by měl podle něj skončit.

Babiš zveřejnil, že Košta začal mít problémy i s alkoholem.

Podle Košty si jej Babiš vybral a odmítl, že by s předsedou hnutí kdy pil alkohol.

„Sorry jako, bych mohl říct, ale nezdá se mi to korektní. Byl jsem vybrán panem Babišem, já jsem nebyl ten, který by se kamkoliv hlásil. Pan Babiš měl na stole moje curriculum a za hodinu řekl: „Pro mě dobrý, obvykle se nepletu. Teď v tuto chvíli volám panu Faltýnkovi, že vy budete tím lídrem“,“ bránil se hejtman kritice Babiše.

Odmítl, že by kdy s předsedou Babišem pil alkohol.

„S panem Babišem jsem nikdy nepil. Ano, byl jsem na Čapím hnízdě, ale tam k ničemu takovému nedošlo,“ uvedl Košta.

Koštovi nedali ani 100 dní hájení, kritizuje opozice

Za 35 let žádný accident

Babiš v pondělí řekl redakci Blesk.cz, že se hnutí ANO výběr hejtmana Olomouckého kraje příliš nepovedl.

„Přiznávám, že mám na tom svůj podíl. Doktor Košta neřídil kraj efektivně, odmítal spolupracovat s hnutí, jako svého poradce zaměstnal bývalého hejtmana z ČSSD, který je vyšetřován v kauze Vidkun,“ uvedl.

Košta podle Babiše také přestal komunikovat s náměstky za ANO a navíc má prý osobní problémy.

„Začal mít problém i s alkoholem. Proto musí z postu hejtmana odejít,“ prohlásil Babiš.

Podle Košty, kdyby měl potíže s alkoholem, jak o tom veřejně promluvil Babiš, nemohl by 35 let jako praktický lékař každé ráno usedat za volant, dojíždět do ordinace, v poledne vyjet vozem na návštěvy pacientů nebo výuku mediků a večer jet autem domů, aniž by se dostal do hledáčku policie, České lékařské komory, zdravotní pojišťovny či samotných pacientů.

„Za 35 let neexistuje v tomto směru žádný accident,“ bránil se Košta.

Košta: Donášelo se na mě. Vím kdo