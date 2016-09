Povinná evidence by dle ochránců omezila nelegální obchod se psy

Praha - V české legislativě by se podle tuzemských a zahraničních ochránců zvířat mělo zavést celoplošné a povinné značení psů, jejich centrální evidence a také zpřísnit podmínky chovu. Česko patří k těm zemím střední a východní Evropy, na jejichž území se vyskytují „množírny psů", případně koček, a jsou po tisících nelegálně vyváženi do západoevropských zemí. Registrační povinnost komerčních chovů se v ČR nedodržuje, upozornili odborníci na dnešní mezinárodní konferenci v Praze nazvané – ČR: Evropská továrna na psy?

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Milan Holakovský

Neetické zacházení s psy a kočkami je celoevropským problémem, který řešil i Evropský parlament. Problematický je především transport štěňat, ročně se jich podle odhadů přepravují statisíce. „Některé statistiky uvádějí, že tato forma (ilegální obchod se zvířaty) je třetí nejvýnosnější forma trestné činnosti po narkomafii a obchodu se zbraněmi," řekl europoslanec Jiří Pospíšil. Konferenci spolupořádal s Evropskou lidovou stranou.

Jak poznat, že je zvíře z množírny

Podle veterinářky Martiny Načeradské nejde jen o produkci zvířat. Veřejnost, která psy kupuje, nezajímá, odkud pocházejí. Důležitou by proto podle ní měla být osvěta už v základních školách, aby děti věděly, jak si zvíře vybrat. Že zvíře nepochází od chovatele, ale z „množírny", je podle Načeradské snadno rozpoznatelné. Majitel chce štěně rychle prodat. Často přímo překupníci skupují zvířata od množitelů a rychle prodávají dál.

„Jde o závažné společenské téma, které musejí řešit nejen národní státy, ale Evropská unie jako celek. Česká republika nevyřeší to, že na Západě se psi kupují. Bude se to pašovat z Polska, Maďarska a jiných zemí," poznamenal Pospíšil. EP už vyzval Evropskou komisi, aby připravila řešení, které by spočívalo v centrálním registru psů a koček v Evropě.

Aktivisté s politiky připravují registr psů

Vědět, kde se zvíře narodilo, kde je registrováno, kdo ho vlastní a případně, že je prodáváno do zahraničí, tak komu. Například do Španělska se podle odhadů neziskových organizací nelegálně doveze ročně kolem 85 tisíc štěňat. „Skrze kvalitní identifikační systém se sdílenou databází budou dohledatelná nejen domácí zvířata na obchod, ale zároveň veškerá zatoulaná zvířata," konstatoval veterinář, šéf společnosti PLANET ID Sven Hüther.

Skupina českých aktivistů společně s některými poslanci připravuje balíček legislativních změn. Snaží se, aby se na území ČR prosadil registr psů a zavedla pravidla chovu těchto zvířat. Podle Pospíšila by měl nový občanský zákoník do kapitoly o kupní smlouvě stanovit jasná pravidla pro prodej živého zvířete.