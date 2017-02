Povinná maturita z matematiky bude i na většině odborných škol

Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) dnes ve vládě prosadila povinné maturity z matematiky od roku 2021/2022 i na středních odborných školách. Zkoušky z ní nebudou pouze na uměleckých, zdravotnických a sociálních oborech. Valachová novinářům řekla, že naopak povinná maturita z matematiky bude na zemědělských oborech. Proti tomu byli lidovečtí ministři.

Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) na twitteru uvedl, že vláda rozhodla o jeden hlas. "Tento návrh není domyšlen a je špatný," uvedl. Valachová trvá na tom, že vynětí zemědělských oborů by nedávalo smysl. "Představte si, že například agropodnikání jako zemědělský obor by maturitu z matematiky nemělo, a naopak ekonomika jako ekonomický obor by měla," řekla novinářům.

Na odborných školách budou povinné maturity z matematiky zavedeny rok poté, co je poprvé absolvují studenti gymnázií a lyceí. Ředitelé gymnázií a lyceí chtějí povinnou maturitu z matematiky napadnout u Ústavního soudu. Valachová odmítá, že by rozhodnutí vlády mohlo být protiústavní. "Myslím, že ústavní stížnost má v tuto chvíli zcela nulovou šanci na úspěch," řekla.

Vláda o povinné maturitě z matematiky jednala v prosinci. Tehdy pouze schválila, že bude od jara 2021 zavedena na gymnáziích a lyceích. Dnes se shodla na zbývající úpravě. "První maturantské ověřování v těchto oborech proběhne na jaře 2022, pouhopouhý rok po gymnáziích a lyceích a já si myslím, že takhle je to fér," uvedla Valachová. Roční rozdíl je podle ní nutný kvůli tomu, že je potřeba ještě obsahově dopracovat rámcové vzdělávací programy.

Matematika bývá předmětem, ze kterého propadá nejvíce maturantů. O zavedení povinné maturity měli zájem zaměstnavatelé reprezentovaní Svazem průmyslu a dopravy. Bývalý ministr Marcel Chládek (ČSSD) ji chtěl spustit už v roce 2019, ale Valachová to odložila. Studenti středních škol, kde bude zavedena, budou povinně maturovat ze tří předmětů. Vedle českého jazyka a matematiky to bude cizí jazyk.

