Povinnost čistit dešťovku podle Brabce uzákoněna nebude

Novela vodního zákona nezavede povinnost čistit dešťovou vodu před jejím vypouštěním. Uvedl to dnes při interpelacích ve sněmovně ministr životního prostředí Richard Brabec. Reagoval tak na vyjádření někdejšího ministra zemědělství Petra Bendla, podle něhož by takové nařízení neúměrně zatížilo obce i jejich obyvatele.

"Za vypouštění srážkových vod do toků žádné sankce nehrozily, nehrozí, ani v souvislosti s novelou vodního zákona hrozit nebudou. Tou novelou k zásadním změnám nedochází," uvedl ministr Brabec.

Srážkové vody jsou podle něj považovány za vody povrchové, a pokud jsou odváděny srážkovou kanalizací, čištěny být nemusí. Pokud jsou ale vypouštěny do jednotné kanalizace spolu s odpadní vodou, musí být spolu s ní čištěny v čistírně odpadních vod.

"Výjimku lze připustit při silných srážkách, kdy je odpadní voda v jednotné kanalizaci silně ředěna srážkovými vodami a může být za definovaných podmínek vypuštěna přímo do toku," uvedl ministr. Podmínky by měly být nastaveny novelou prováděcí vyhlášky ministerstva zemědělství k zákonu o vodovodech a kanalizacích.

Novela vodního zákona, kterou sněmovna v úterý podpořila v prvním kole projednávání, zpřesňuje mimo jiné povinnosti při likvidaci odpadních vod, například při vyvážení odpadních jímek. V některých případech, například u částí obcí, umožní vypouštět odpadní vody do podzemních vod místo do povrchových, a to tam, kde to bude z hlediska ochrany vod vhodnější.

Vlastníci bezodtokových jímek budou muset stejně jako nyní prokazovat úřadům, jak zajistili zneškodnění odpadních vod. Nově má platit, že provozovatelé fekálních vozů jim o tom budou muset vydávat potvrzení, v němž bude mimo jiné uvedeno, do které čistírny vodu z jímek odvezli.

Brabec patřil při dnešních interpelacích k nejvytíženějším ministrům i kvůli absenci premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) a řady dalších kolegů z kabinetu, což také komentoval. "Vítám pana vicepremiéra (Pavla) Bělobrádka, už se tady nebojím v té řadě," uvedl s poukazem na neobsazená místa ve vládní lavici v jednacím sále sněmovny.