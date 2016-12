Povinnou maturitu z matematiky budou mít jen gymnázia a lycea

Praha - Povinnou matematiku u maturitní zkoušky budou mít žáci gymnázií a lyceí od školního roku 2020/2021. Rozhodla o tom dnes jednomyslně vláda. O matematice jako povinném předmětu maturity na dalších typech škol bude kabinet znovu rozhodovat do konce února. Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) novinářům řekla, že neuspěla s návrhem, aby u maturity předvedli povinně své znalosti matematiky i studenti odborných škol. Do února má přinést návrh zohledňující připomínky ministrů.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Milan Říský

Valachová navrhovala, aby odborné školy a učňovské školy zavedly povinnou maturitu z matematiky od roku 2021/2022 nebo až od školního roku následujícího. Netýkalo by se to ani v jednom případě zdravotnických a sociálních oborů a také uměleckých škol. Rozprava na vládě podle ministryně přinesla všechna možná stanoviska a Valachová nepředpokládá, že by na návrhu něco zásadního měnila.

"Tahle debata se vede celou dobu, co jsem ve funkci, jak ve Sněmovně, v Senátu, tak s odbornými asociacemi ve školství. Já jsem zohlednila tyto debaty, obávám se, že nic datailnějšího nevymyslíme," uvedla. Plánuje ale v lednu uspořádat ještě jeden kulatý stůl s odbornými asociacemi ve školství a "za přítomnosti všech resortů zrekapitulovat, k jakému kompromisu vyjednavači dospěli".

Připomenula, že se zavedením povinné maturity z matematiky od roku 2020 počítala už dříve schválená strategie vzdělávání. "Nemyslím si, že bychom přišli na něco nového," uvedla. Měl by se podle ní změnit i přístup k výuce matematiky. Nemělo by jít o memorování, ale o rozvoj logického myšlení, k čemuž má přispět nový přístup didaktiky a například dělení tříd na tento předmět.

Podle návrhu Valachové by se měla stát matematika povinným maturitním předmětem pro 15 všeobecných a 104 odborných oborů. Kdyby rozložení středoškoláků na různých oborech bylo stejné jako letos na jaře, byla by matematika nejpozději v roce 2023 povinná pro zhruba devět z deseti maturantů. Proti zahrnutí řady zemědělských škol mezi obory s povinnou maturitou z matematiky se postavilo ministerstvo zemědělství. Nesouhlasí například s tím, aby z matematiky museli maturovat žáci škol zaměřených na technologii a analýzu potravin, vinohradnictví, rybářství, chovatelství, zahradnictví, trenérství dostihových a sportovních koní nebo chovatelství cizokrajných zvířat.

Matematika bývá předmětem, ze kterého propadá nejvíce maturantů. O zavedení povinné maturity z ní měli velký zájem zaměstnavatelé reprezentovaní Svazem průmyslu a dopravy. Bývalý ministr Marcel Chládek (ČSSD) ji chtěl spustit už v roce 2019, ale Valachová to odložila. Studenti středních škol, kde bude zavedena, budou povinně maturovat ze tří předmětů. Vedle českého jazyka a matematiky to bude ještě cizí jazyk.

