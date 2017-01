Povodí začne vypouštět jesetery, problémem mohou být kormoráni

Státní podnik Povodí Moravy začne na jaře vypouštět jesetery do Dyje a Moravy, problémem mohou být kormoráni. Letos půjde o 5000 ryb, které vodohospodáři vypustí na pěti různých místech. ČTK to dnes řekl mluvčí státního podniku Petr Chmelař.

Cílem projektu je obnovení populace jesetera v Dunaji a jeho přítocích. "Jesetery budeme vypouštět postupně od května do listopadu, kdy ti listopadoví, nejstarší už budou mít monitorovací označení," řekl Chmelař. Pokračovat s vypouštěním stejného počtu jeseterů bude podnik až do roku 2021.



Problémem mohou být kormoráni, kteří jako dravci působí na rybách podle rybářů nenapravitelné škody. "Kormoráni mohou představovat riziko. Ale počet vypouštěných jeseterů by měl být takový, že je všechny neodloví," uvedl Chmelař.

Už na podzim Povodí Moravy do řeky vypustilo prvních 200 značených jeseterů, odezvu od rybářů ale i přes výzvu nemá. "Těch ryb bylo zatím málo a pravděpodobnost, že by je někdo chytil a ozval se, byla mizivá," uvedl mluvčí.



S projektem na obnovení populace jesetera přišli rakouští odborníci, kteří jesetery už vypouštějí do dolního toku Dunaje a Moravy.

Jeseter malý je nejmenším druhem dunajských jeseterů a žije po celý životní cyklus pouze ve sladké vodě, bez potřeby migrovat do Černého moře. Může dosáhnout délky až 125 centimetrů a váhy 19 kilogramů. Živí se drobnými larvami či korýši, výjimečně i drobnými rybami. Vyskytuje se v tocích u Černého, Kaspického a Baltského moře. V řekách Moravě a Dyji dříve žil hojněji, dostával se do nich z Dunaje. Nyní je jeho výskyt jen sporadický, především kvůli výstavbě přehrad.

