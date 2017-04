Povodňová situace se v noci zklidnila. Pohotovost zůstává na Bečvě i Odře

/VIDEO/ Pohotovost je nadále na čtyřech místech na Bečvě a jejích přítocích, nejnižší první stupeň bdělosti má 16 míst hlavně v povodí Odry a na řece Moravě.

Nově na první stupeň povodňové aktivity vystoupaly na dvou místech hladina Blanice a říčky Smutné v jižních Čechách. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Výstraha meteorologů před povodněmi platí do dnešního odpoledne, na jihu Moravy do neděle.

Kolem 07:30 platila pohotovost na Bečvě v místní části Přerova Dluhonice a v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku. V Dluhonicích hladina kulminovala kolem 01:30 na pěti metrech, nyní je zhruba o 15 centimetrů níže. V Teplicích přesáhla Bečva v pátek večer čtyři metry a dosáhla tak třetího povodňového stupně ohrožení, na kterém se udržela až téměř do půlnoci, nyní je hladina na zhruba 330 centimetrech.

Druhý povodňový stupeň se v povodí Bečvy drží na stanicích u vodních nádrží Bystřička a Karolinka na Vsetínsku.

Na řece Moravě je bdělost v Kroměříži, ve Spytihněvi na Zlínsku a ve Strážnici na Hodonínsku, kde meteorologové pro dnešní dopoledne varovali před dosažením stupně ohrožení. Desítka prvních stupňů povodňové aktivity zůstává v Moravskoslezském kraji na Odře a v jejím povodí. V jihočeském kraji je nově bdělost na Blanici v Heřmani na Písecku a na Smutné v Ratajích na Táborsku. Na obou se hladina na první povodňový stupeň dostala kolem 03:00.

Podle výstrahy ČHMÚ platí povodňová pohotovost pro celý Zlínský kraj, pro Přerovsko v Olomouckém kraji a většinu Moravskoslezského kraje do dnešních 14:00. Pro Břeclavsko a Hodonínsko v Jihomoravském kraji pohotovostní výstraha trvá do nedělního poledne. Nižší stupeň bdělosti podle meteorologů platí pro Opavsko.