Požár v jirkovském paneláku: Dva lidé zemřeli, hasiči evakuovali sto lidí

/FOTOGALERIE/ - Nejdřív byla slyšet rána, potom křik a z okna začaly šlehat plameny. V Jirkově Na Borku začalo krátce před půl sedmou hodinou večer hořet v paneláku. V bytě zasaženém požárem hasiči našli dva mrtvé muže.

"K požáru v domě došlo večer před půl sedmou, a to pravděpodobně po výbuchu," uvedla policejní tisková mluvčí Alena Bartošová. "V bytě byly nalezeni dva muži bez známek života," doplnila s tím, že víc podrobností zatím policie nebude zveřejňovat.

Na místě požáru zasahovalo pět hasičských jednotek, které vedl velitel zásahu Radek Kopecký z chomutovského hasičského záchranného sboru. "Během zásahu jsme evakuovali na sto lidí ze vchodu, kde byl byt zasažený požárem a také z vedlejšího vchodu," informoval velitel.

Sedm lidí, kteří se nadýchali kouře a měli lehká zranění, záchranáři převezli do nemocnice na ošetření. Většina evakuovaných dlouho na místě neotálela a rozprchla se. "Kdo mohl, šel k příbuzným, uvidíme tedy, kdo bude potřebovat ubytování," uvedl starosta Jirkova Radek Štejnar. "Každému, kdo bude potřebovat, jsme zajistili nocleh na zámku Červený Hrádek," doplnil. Do pohodlí a bezpečí je převezou městští strážníci a jirkovský sbor dobrovolných hasičů. Dosud nabídky využili dva lidé.

Od půl sedmé byla ulice zavřená, takže tam nemohla vjíždět auta. Celé sídliště bylo na nohou, lidé sledovali práci záchranářů a rozebírali tragickou událost.

"Babička je v pohodě, ani o tom nevěděla," volala jedna z žen do okna v sousedním paneláku. "To je dobře. Slyšeli jsme, jak křičely děti vedle ve vchodě, bylo to strašný," odpovídala obyvatelka domu dolů na ulici. "Viděli jsme z okna plameny, hořela celá kuchyň."

Hluk a světla z vozů záchranářů ven vytáhla i Michaelu B., která bydlí o vchod vedle. "Také jsme slyšeli hluk a ránu a chvíli nato jsme viděli plameny. Je to neuvěřitelný chaos," hlesla mladá žena.

Byt, kde hořelo, je zdemolovaný a fasáda je černá až po střechu. Všechny byty pod ním jsou prolité vodou.

