Požár paneláku v Jirkově: "Včera jsem se hroutila, dnes to beru s nadhledem"

V bytě, který vyhořel, našli smrt otec a syn. Odborníci stále zjišťují, proč.

Na třicet lidí z ulice Na Borku tak stále vyčkává, co bude dál. Noc strávili po příbuzných či na zámku Červený Hrádek, kde jim město zařídilo přechodný azyl. Do svých domovů se stále vrátit nemohou, protože jsou kvůli sobotnímu požáru neobyvatelné. Nanejvýš si mohou odnést pár nejnutnějších věcí.

Právě kvůli tomu se řada z nich v neděli ke svému domu vypravila. Dovnitř však mohli pouze jednotlivě, v doprovodu hasičů. A tak většina čeká v hloučku před domem. "Nevíme nic, jen to, že jsme v pořadí," ozývá se s ironickým smíchem táta čtyř dětí František Rada. Čeká mezi dalšími sedmi lidmi, kteří si chtějí vzít pár věcí ze svého bytu. Když se dostává na řadu, odnáší si z bytu plato vajec a pár napěchovaných igelitek.

Martina Jakubčíka zase rozčiluje, že dostal od hasičů za úkol obratem si zabezpečit byt. "Právě jsem se dozvěděl, že si teď máme sehnat novou fabku, protože nám vykopli dveře. Ty jsou ale také zničené a když do nich vložka nepůjde, máme si koupit nové dveře," krčí rameny. "Jenže kde teď máme vzít deset tisíc?" vkládá se do toho jeho přítelkyně Ivana Kopejsková.

Místo svatby řeší škody

Pár má tři týdny do svatby a teď musí řešit naprosto jiné starosti. "Ještě včera jsem se z toho hroutila, dnes už to beru s nadhledem. Tak se budeme brát začouzený," směje se černovláska, vedle které mlčky postává dcera Ivana.



Rodina je přesvědčená, že ještě dopadla dobře. "My máme začazené byty, ale pořád jsme na tom lépe oproti těm, co je mají vyplavené," je si vědom Martin Jakubčík. Všichni žijí v sedmém patře, zatímco k požáru došlo v pátém.

Vyplavené byty jsou na tom hůř

Kompletně promáčený byt má Věra Stehlíková ze třetího poschodí. "Vypadá to katastrofálně," zhodnotila. "Vše musí jít pryč, protože je to zakouřené a mokré. Před šesti lety jsem měla rekonstruované jádro, teď je celé zničené. V bytě padají omítky, na zem stéká voda…," popisuje žena. Nejvíc ji trápí, že přišla o fototechniku. "Baví mě focení a teď je vše pryč. Foťák i počítač, to jsou škody za sto tisíc. Navíc jsem účetní a mám tam vše potřebné k práci," pohodila hlavou směrem k domovu. Přišla, aby si odnesla alespoň monitor a pár dalších věcí. Podle informací, které zatím má, nebude možné v bytě příští dva měsíce existovat, může ale pobývat u rodičů ve Strupčicích.

Na sobotní večer, kdy v domě začalo hořet, Věra Stehlíková jen tak nezapomene. "Slyšeli jsme hluk a mysleli si, že se nahoře zase hádají. Občas tam jezdívala i policie," vypověděla žena o obyvatelích bytu, který vyhořel. "Jenže najednou byl slyšet hukot ve stoupačkách a pak se ozvala strašná rána. Mysleli jsme, že bouchl výtah, protože jel a najednou se zasekl. Pak slyšíme volání o pomoc a potom se výtah zase rozjel," dodala. "Sousedka vyběhla nahoru a viděla tam pána, jak hořel," doplnila polohlasně žena.

Dva mrtví lidé

V bytě, který zasáhl požár, našli smrt dva muži - otec a syn. Hasiči evakuovali celý vchod a k tomu i ten vedlejší. Celkem ven vyvedli na sto lidí, z toho sedm bylo převezeno k ošetření do chomutovské nemocnice, protože se nadýchali jedovatého kouře. Většina obyvatel se mohla vrátit do svých domovů, výjimkou je na třicet lidí z dotčeného vchodu. Podle policejní tiskové mluvčí Aleny Bartošové je pravděpodobné, že by se část z nich mohla do svých domovů vrátit ještě v neděli večer.



Město Jirkov zajistilo pro zájemce nocleh na zámku Červený Hrádek, možnosti zatím využili dva lidé. Nabídka města však platila i pro další noc, případně je Jirkov připraven poskytnout nějaké další ubytování.



V domě stále probíhá vyšetřování, na místě jsou polististé, odborníci z hasičského záchranného sboru a z technického ústavu požární ochrany.

