Požárů způsobených zábavní pyrotechnikou na Silvestra přibývá

Praha - Počet požárů, které lidé během silvestrovské noci způsobí zábavní pyrotechnikou, každým rokem stoupá. Kvůli neopatrnosti a špatné manipulaci s rachejtlemi vznikají milionové škody a někdy i vážná zranění. Nejčastěji podle hasičů hoří trávní porosty, kontejnery s odpady, okrasné keře nebo věci na balkonech. "V poslední době dochází i k zapálení odstavených aut a objevují se i případy vyhořelých bytů, do kterých vlétly zapálené světlice," informovala mluvčí hasičského záchranného sborů Nicole Zaoralová.

Například loni během poslední noci roku vyjížděli hasiči ke 121 požárům, dlouhodobý denní průměr je přitom 51 požárů. Nejvíce ve velkých městech hoří od pyrotechniky tradičně hned po půlnoci. Před rokem od silvestrovské půlnoci do 03:00 zasahovali hasiči u 108 požárů, zatímco v roce 2014 jich bylo 87. V posledních pěti letech podle hasičů také značně stoupl počet požárů brzo ráno na Nový rok, nejčastěji likvidují hořící odpadky, trávu či keře.

"Příčiny požárů jsou většinou dobře známy: lidská neopatrnost a nedbalost, nesprávná manipulace se zábavní pyrotechnikou a nedodržování bezpečnostních doporučení," uvedla Zaoralová. Svou roli hraje i nadměrná konzumace alkoholu, kvůli níž lidé přestávají být dostatečně ostražití.

Čtěte také: Internetovým obchodům v povánočních výprodejích rostou tržby

Hasiči varují také před tím, že dělbuchy a rachejtle často berou do ruky i děti. Už letos před Vánocemi hodily děti světlici do otevřené lodžie. Způsobily tím požár, který zničil lodžii a věci v ní uskladněné, dvě okna a dveře do obývacího pokoje, parapety i elektroinstalaci v části bytu. Hasiči museli z hořícího bytu vyvést ženu a její nezletilou dceru.

Lidé by měli používat jen pyrotechniku, která má návod v českém jazyce a certifikační značku, nikdy by neměli kupovat výrobky navlhlé či s otevřeným obalem. Doma je mají uložit na suchém místě mimo dosah dětí. Nevhodné je skladování v blízkosti krbů, otevřených ohňů a svíček. Prodej pyrotechniky upravuje vyhláška Českého báňského úřadu, podle níž lze ve stánkovém prodeji nabízet jen lehkou pyrotechniku, zařazenou do první třídy nebezpečnosti. Výrobky druhé třídy je možné prodávat jen osobám starším 18 let. "Tato pyrotechnika se nesmí používat v uzavřených prostorách a v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol či při sportovních akcích," zdůraznila Zaoralová. Zábavní pyrotechnika třetí třídy je určena pouze lidem s kvalifikací odpalovače ohňostrojů.

Při nesprávném použití pyrotechniky, která způsobí požár, mohou hasiči udělit pokutu až 25.000 korun. Odpalovat světlice je nutné nejméně sto metrů od obydlí. Od petard sice hořet nezačne, ale při nevhodném odpálení mohou poškodit sluch.

Přečtěte si: Průzkum: Polovina Čechů bude slavit Silvestra doma