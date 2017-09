Požáry komínů loni napáchaly škody za 47 milionů korun

Požáry způsobené komíny napáchaly v poslední topné sezoně od loňského října do letošního března škody za 46,9 milionu korun. Zemřel při nich jeden člověk a 30 lidí se zranilo. Za většinu těchto požárů může nevyčištěný komín, kde se vznítí saze.

Vyplývá to z informací, které před zahájením letošní topné sezony zveřejnil Hasičský záchranný sbor ČR. Hasiči apelují na domácnosti, aby nechaly komín včas prohlédnout odborníkem.

V loňské topné sezoně bylo požárů způsobených komíny 921, z nich 788 vzniklo přímo v komíně. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry. Hasiči také vyjížděli ke 109 požárům topidel, jejichž příčinou byla nejčastěji špatná instalace či nesprávné umístění.

Za loňský kalendářní rok vzrostl počet požárů komínů o pětinu, hasiči jich evidovali 1052. U 902 z nich se vznítily saze, zazděný trám v komínu stál za 45 požáry.

Podle zákona z roku 2015 by měl být každý komín vyčištěn minimálně jednou za rok, pokud lidé topí pevnými palivy, je to třikrát do roka. Čištění mohou provést lidé sami, minimálně jednou do roka by měl ale komín prohlédnout kominík. Kontrola spalinové cesty, kudy kouř prochází, včetně čištění zpravidla nepřesahuje tisíc korun. Odbornost kominíka lze ověřit na webu hasičů.

Pokud začne v komíně hořet, je nutné odstranit veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínu. Požár v komíně se kvůli popraskání nebo výbuchu nesmí hasit vodou. Do příjezdu hasičů lze krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

