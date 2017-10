Poznatek z Ostravy: „nové“ děti rozbíjejí v mateřských školách kolektivy

Počty nepřihlášených dětí, které mají povinnost předškolního vzdělávání, se stále aktualizují. Nejinak je tomu v obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

„Dochází k postupnému přihlašování dětí. Některé děti, které jsou ve školce zapsané, dosud nenastoupily k zahájení předškolní docházky,“ říká 1. místostarosta obvodu Patrik Hujdus.

Úředníci obvodu se snaží s rodiči navázat komunikaci, ale v těchto případech se jedná o rodiny, které na trvalé adrese nebydlí, a jiný dostupný kontakt na ně obvod nemá.

POKUTA AŽ PĚT TISÍC KORUN

„Pokud by úřad byl přesvědčen, že rodiče se svým jednáním dopustili přestupku, pak může kompetentní úředník z přestupkového oddělení na návrh školského odboru rozhodnout o přiměřené sankci. Osobně si ale myslím, že to celé je nesmysl, plošně nutit rodiče dětí k povinné docházce do předškolního vzdělávání, a ještě jim za to hrozit pokutou. Žijeme ve svobodné společnosti a podobné praktiky podle mě mají znaky totalitních režimů. Je řada rodin, které se o své děti umí dobře postarat a připravit je na školní docházku kvalitně i z domácího prostředí,“ míní místostarosta.

V případě, že děti nastoupí v říjnu, pokutovat rodiče by obvod rozhodně nechtěl. Obecně se tato problematika řeší na úrovni celého města, protože jednotná metodika, jak postupovat, schází.

Školky v obvodu Mariánské Hory a Hulváky však trápí ještě něco jiného. A docela podstatného: zákonodárci vymysleli nové pravidlo, aby donutili především sociálně slabé rodiny k tomu, že jejich děti budou do prvních tříd základních škol vstupovat připravené.

„Tím ale naprosto rozbili kolektivy ve školkách, do kterých povinně tyto děti nahnali,“ říká Patrik Hujdus.

NEPŘIPRAVENÉ, BEZ SOCIALIZACE

Pod pohrůžkou pokuty totiž často nastupují do povinného předškolního vzdělávání děti naprosto nepřipravené na účast v kolektivu, bez jakékoli socializace, dovedností úměrných jejich věku a schopnosti začlenit se.

„To například u nás způsobilo nemalé problémy a pozdvižení rodičů, kteří své děti do školek vodí už od tří let. Doslova se dá říct, že rodiče zažili na počátku školního roku šok, píšou nám rozhněvané dopisy o tom, jaké skupiny obyvatel začaly chodit do ,jejich´ oblíbené školky, a chtějí dítě přihlásit například do soukromé mateřinky, pokud s tím něco neuděláme,“ vysvětluje místostarosta.

Kupodivu tedy větší starost než to, že někdo do školky nenastoupil, pro obvod představuje to, že mnozí nastoupili…

„Rozhodně i toto jsme nuceni řešit,“ dodává na závěr Patrik Hujdus.