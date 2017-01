Pozor na sněhové jazyky, některé silnice v horách jsou zavřené

Hradec Králové - Na východě Čech přes noc napadlo až 15 centimetrů sněhu, všechny silnice byly ráno se zvýšenou opatrností sjízdné. Na většině území Královéhradeckého a Pardubického kraje jsou hlášené sněhové přeháňky, například v Železných horách či v okolí Lanškrouna se tvořily sněhové jazyky.

Hlavní silniční tahy byly ráno většinou mokré po chemickém ošetření, v některých oblastech na nich ležely zbytky rozbředlého sněhu. Na menších komunikacích zůstávala vrstva uježděného sněhu, která je místy zledovatělá.

Na většině území bylo ráno skoro zataženo, teploty se pohybovaly několik stupňů pod bodem mrazu. Podle meteorologů by dnes mělo být zataženo, občas má sněžit. Denní teploty se budou pohybovat kolem bodu mrazu.

Jihočeské silnice jsou nadále sjízdné se zvýšenou opatrností

Všechny jihočeské silnice zůstávají sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Dopravu na řadě míst v regionu mohou komplikovat sněhové přeháňky. Například na vozovkách nižších tříd na Jindřichohradecku leží vrstva nového sněhu. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

V Jihočeském kraji lehce mrzne, minimální hodnoty dosahují minus sedm stupňů Celsia. Sněhové přeháňky se vyskytují především v západní části kraje.

Podle předpovědi meteorologů bude dnes v regionu oblačno. Místy může sněžit, a to především ve vyšších polohách. Nelze vyloučit ani tvorbu sněhových jazyků.

Ve středních Čechách místy sněží, řidiči by měli být opatrní

Na řadě míst ve Středočeském kraji sněží, řidiči by tak měli dbát zvýšené opatrnosti. Sněhové přeháňky jsou hlášené například z Pražského okruhu, dálnice D1, D11, D5, D6 a okresů Mělník, Kutná Hora, Nymburk a Praha-východ. Na Benešovsku se ve vyšších polohách tvoří sněhové jazyky. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Pouze se zvýšenou opatrností je sjízdná řada silnic prvních tříd, a to na Mladoboleslavsku, Nymbursku, Příbramsku, Kladensku a Rakovnicku. Pouze se zvýšenou opatrností jsou sjízdné všechny silnice nižších tříd v kraji.

V kraji je dnes zataženo, teploty se pohybují od minus čtyř do plus dvou stupňů Celsia. V platnosti není žádná výstraha před nebezpečnými jevy.

Několik silnic v horách u Ústí a na Chomutovsku je zavřenoV Ústeckém kraji zůstává kvůli sněhu uzavřeno několik úseků silnic, a to hlavně na Chomutovsku. Zavřeny jsou i trasy v horách nad Ústím nad Labem. Sněhové přeháňky předpovídají meteorologové po celý den, policie proto nabádá řidiče k velké opatrnosti.

V Krušných horách na Chomutovsku řidiči neprojedou třemi úseky, od Celné na Výsluní, cestou kolem Měděnce a trasou z Horní Halže na Klínovec, kterou silničáři v zimě přestávají udržovat.

Na Teplicku je stále uzavřena silnice mezi Mikulovem a Moldavou. Silničáři se pokoušeli místo zprovoznit už v sobotu, ale kvůli bezohledným řidičům, kteří vjeli do zákazu, se tam nedostala sněžná fréza.

Na Ústecku je od dnešní noci zavřena trasa z Krásného Lesa do Adolfova. Pluhy odstraňují sníh také ze silnice u Petrovic a Velkého Chvojna.

Na dálnici D8 od Ústí nad Labem až po státní hranici stále fouká silný vítr a mohou se tvořit sněhové jazyky. Meteorologové nicméně předpovídají, že vítr by měl přes den ustávat. Motoristé musí počítat s ujetým sněhem na silnicích ve vyšších polohách, v údolí se zase objevuje ledovka a zmrazky. Ve městech technické služby odklízejí sníh z chodníků.

Silnice v Libereckém kraji jsou sjízdné s velkou opatrností

Silničáři kvůli vytrvalému sněžení zatím nezprůjezdnili pro kamiony silnici do Polska přes Harrachov. V Libereckém kraji musí řidiči počítat s ujetým sněhem na vozovkách a při cestách do hor dbát zvýšené opatrnosti, řekl Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má zimní údržbu krajských silnic na starost.

Pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny s výjimkou autobusů zůstává uzavřena silnice 10 z Tanvaldu přes Harrachov do Polska. Na hranicích s Polskem hustě sněží, proto silničáři zprovozňování trasy pro kamiony odložili.

Průjezdný je zhruba od 08:00 hlavní tah z Liberce na Nový Bor. Na silnici I/13 u Rynoltic v pátek havaroval kamion, jeřáb z něj musel přeložit dvacetitunový náklad a vytáhnout vůz. "Podařilo se přeložit náklad ze zapadlého kamionu a cesta je znovu průjezdná bez omezení," řekla dnes krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Meteorologové předpovídají v Libereckém kraji pro dnešní den oblačno a místy sněhové přeháňky. V nižších polohách je na silnicích a chodnících ledovka.

Vozovky na Vysočině jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností

Vozovky na Vysočině jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Většinu silnic nižších tříd pokrývá sníh. Na Havlíčkobrodsku, Pelhřimovsku a Žďársku se po ránu objevují sněhové přeháňky. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku správy a údržby silnic na Vysočině.

Teploty v kraji dosahují na některých místech minus šest stupňů Celsia. Vozovky nižších tříd na Třebíčsku pokrývá zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Na komunikacích na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku je zase ujetá vrstva sněhu.

Teploty pod bodem mrazu vydrží podle předpovědi meteorologů na Vysočině celý den. Bude oblačno až zataženo se sněhovými přeháňkami. Místy se navíc mohou tvořit sněhové jazyky.

Silničáři dnes varují řidiče na jihu Moravy před sněhovými jazyky

Silničáři dnes varují řidiče na jihu Moravy před sněhovými jazyky. Mohou se vytvářet ve středních a vyšších polohách, zvláště na silnicích druhé a třetí třídy ve všech okresech v kraji.

V celém kraji dnes ráno mrzne. Dálnice jsou holé a suché, sjízdné bez omezení. Silnice první třídy jsou většinou mokré po chemickém ošetření a silničáři doporučují zvýšenou opatrnost. V úsecích okresních silnic, které se neudržují chemicky, leží ujetý sníh krytý posypem.

Moravskoslezské silnice jsou sjízdné, ale někde je na nich sníh

Se zvýšenou opatrností dnes musejí jezdit řidiči v Moravskoslezském kraji. Prakticky v celém kraji sněžilo nebo ještě sněží a na silnicích nižších tříd v některých oblastech může být rozbředlý sníh nebo posypaná ujetá sněhová vrstva. Všechny silnice jsou ale sjízdné. Hlavní tahy jsou chemicky ošetřené a mokré, řekla mluvčí Správy silnic Moravskoslezského kraje Simona Součková.

V některých okresech spadlo jen pár centimetrů, ale na Frýdecko-Místecku přes noc napadalo až 20 centimetrů sněhu. Silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, zůstává uzavřena pro nákladní vozy. Silničáři tam kvůli blízkosti nádrže s pitnou vodou nemohou používat sůl, a tak je na silnici v kopcích ujetá vrstva sněhu krytá štěrkovým posypem. Těžké vozy tam v kopcích mívají problémy.

V Olomouckém kraji opět sněžilo, silnice jsou sjízdné

Silnice v Olomouckém kraji pokryl v noci na dnešek další sníh. Podle správců silnic jsou sjízdné sjízdné, řidiči by však měli dbát na zvýšenou opatrnost. Na většině vozovek leží po chemickém ošetření rozbředlý sníh, na některých místech stále sněží. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na Olomoucku se nyní teploty pohybují mezi pěti až dvěma stupni pod nulou. "Silnice jsou většinou holé a mokré, místy na nich leží břečka po chemickém ošetření. Auta byla přes noc venku, silnice totiž namrzaly. Vozovky jsou nyní všechny sjízdné, opatrnost je však na místě," řekl dispečer olomoucké správy silnic.

Rozbředlý sníh leží na hlavních tazích Šumperska i Jesenicka, na silnicích udržovaných drtí leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Správci silnic upozorňují, že v regionech stále sněží, dohlednost je tam snížená. Na Přerovsku i Prostějovsku jsou silnice většinou holé, pouze na vedlejších cestách můžou ležet zbytky rozbředlého sněhu.