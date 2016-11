Prackovice kvůli D8 požadují od státu 30 milionů korun

Prackovice nad Labem – Vyčísleno. Třicet milionů korun žádají Prackovice nad Labem od státu v souvislosti se stavbou dálnice D8.

PRACKOVICE při pohledu z dálnice D8. Stavba má prý negativní vlivy na obec. Foto: Deník/Karel Pech

Obec má vážně poškozenou infrastrukturu právě kvůli stavbě, jak již Deník informoval. Další škody, které podle radnice souvisejí s dostavbou posledního úseku dálnice D8, teprve vyčíslí znalecké posudky.

Čtěte také: Zničená kanalizace, voda v domech. Prackovice trápí D8

Prackovice a sousední Litochovice trápí v posledních letech zvýšená hladina spodní vody. V havarijním stavu je vodovod, nefunkční je čistička odpadních vod. „Tam potřebujeme zásadní pomoc od státu finančního rázu. Potřebujeme udělat kamerové zkoušky jak dešťové, tak splaškové kanalizace a následnou opravu čistírny odpadních vod takovým způsobem, aby žádné pohyby, žádné spodní vody už s ní nikterak nehnuly," řekla starostka Prackovic Andrea Svobodová Křešová.



Všechno podle radnice souvisí s dostavbou dálnice D8. Prackovice leží jen kousek pod sesuvem, který těleso dálnice vážně poškodil. Obec je přesvědčená, že za potíže může dostavba dálnice a nedostatečné odvodnění. „Jde o projekty, které měly být dávno hotovy. Byly vypracovány v souvislosti s dálnicí. To znamená odvodnění, zajištění cest vody do Labe a zajištění veškerých průchodů a vodotečí," doplnila Svobodová Křešová.

Částka poroste

Prozatímní požadavky na opravu silnic, čističky a vodovodu obec vyčíslila zhruba na 30 milionů korun. Nejde ale o konečnou částku. S požadavky se připojí i obyvatelé obce, kterým kvůli vodě praskají domy a přívalové deště jim zaplavují sklepy. Jak vysoká částka to bude, není zatím jasné.

„Soupis poškození není kompletní. Pak ho bude třeba ohodnotit soudním znalcem tak, abychom měli v ruce skutečná data. Věřím, že i orgány odpovědné se k tomu postaví pozitivně," doplnila starostka.



Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl řekl, že ŘSD provedlo v obci už před několika lety generální opravu silnic a cest, které byly dočasně využívány při stavbě dálnice.

Stejně tak společně s vodárnami zajistilo záložní zdroj pitné vody. K dalším požadavkům obce se ŘSD staví zatím negativně. „Prackovice jsou obec vystavěná ve stejně geologicky činné oblasti Českého středohoří jako dálnice. Přímou souvislost mezi stavbou dálnice a popraskanou čistírnou odpadních vod v tuto chvíli opravdu nevidíme," řekl Rýdl.



Radnice ví, že Prackovice jsou v nestabilním prostředí, ale situace se podle ní zhoršila v návaznosti na dostavbu D8. „Náhlým zásahem a dost necitlivým zásahem, nepromyšleným zásahem a nedořešeným zásahem, myslím, k té aktivaci došlo. A v současné době je to tak nevyzpytatelné, že skutečně nevíme, na co se připravit, do jaké sféry investovat, kam se obrátit a co vlastně dělat za projekty," dodala starostka.



Ta bude o první části svých požadavků jednat na začátku příštího týdne se Státním fondem dopravní infrastruktury. Pokud stát obci nepomůže, jsou Prackovice připraveny centrální orgány zažalovat.