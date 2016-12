Praha 6 je na cestě k dohodě ohledně Ledního medvěda

Praha - Vedení Prahy 6 je na cestě k mimosoudní dohodě s investory, kteří chtějí stavět na Vítězném náměstí v místě, kde měla stát kontroverzní budova s názvem Lední medvěd. Na zasedání zastupitelstva to dnes řekl starosta Ondřej Kolář (TOP 09). Podmínkou radnice je, aby vlastník společnosti Vítězné náměstí, která je se sporným projektem spojena, uhradil asi dvacetimilionový dluh z minulosti. Podle starosty developer projevil vůli závazek uhradit.

Vizualizace projektu Line tzv. „Lední medvěd" Foto: Ateliér Radana Hubičky

Novými vlastníky společnosti Vítězné náměstí, která má s radnicí letitou smlouvu o využití pozemku na Vítězném náměstí, jsou od letoška finanční skupina Penta spolu s Kaprain Group finančníka Karla Pražáka.

Ledního medvěda, který byl kritizován částí veřejnosti a který byl navržen původním vlastníkem PPF Real Estate, v proluce mezi ulicemi Verdunská a Jugoslávských partyzánů stavět nechtějí. Vzniknout by podle starosty měla menší budova, zřejmě půjde o bytový dům s obchody v přízemí.

Vítězné náměstí má na pozemek předkupní právo

„Společnost Vítězné náměstí je do konce roku ochotná uhradit první polovinu dluhu, čímž by se otevřely dveře k dalšímu jednání o podobě projektu," uvedl starosta. Podle něj by po úhradě zhruba deseti milionů obě strany stáhly žaloby, které proti sobě podaly zhruba před rokem. Zda radnice pozemek prodá, zatím není jasné.

„Pakliže městská část nebude v projektu vlastnicky vázaná, nedokážu si představit, že by vlastnila pozemky pod cizí budovou," uvedl k tomu starosta. Vítězné náměstí má podle smlouvy z roku 2011 na pozemek předkupní právo.

Pražákův holding vlastní projekt na mrakodrapy u stanice Chodov

Karel Pražák, bývalý spolupracovník vlastníka PPF a nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, letos koupil rozlehlá parkoviště vedle vysočanské O2 Areny, kde chce postavit domy za několik miliard korun. Pražákův holding vlastní mimo jiné projekt na výstavbu mrakodrapů u stanice metra Chodov a je spolumajitelem outletového centra u Ruzyně nebo obchodního centra Mercury v Českých Budějovicích.

Investiční skupina Penta byla založena v roce 1994. Podniká zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu a v realitním developmentu. Působí ve více než deseti zemích Evropy a má svoje zastoupení v Praze, Bratislavě, Varšavě a Mnichově. Příští rok by měla začít stavět obchodní centrum v těsné blízkosti Masarykova nádraží v pražské památkové rezervaci.

Čtěte také: Kolínská: Praha by měla vykoupit pozemky na Vítězném náměstí