Praha a Bulovka se shodly na nájmu, nemocnice zaplatí 28 milionů

Praha - Vedení hlavního města se po měsících vyjednávání dohodlo s Nemocnicí Na Bulovce na nové nájemní smlouvě. Nemocnice bude městu platit přes 28 milionů korun, dosud hradila ročně sedm milionů. Znění smlouvy v průběhu ledna projedná rada hlavního města. V rozhovoru to řekl radní pro zdravotnictví Radek Lacko (ANO).

Nemocnice Na Bulovce.Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Město na základě posudku původně žádalo nájemné 36 milionů korun. Nemocnice ale argumentovala tím, že do areálu investovala 175 milionů, navrhovala nájemné 15 milionů. Obě strany nakonec dospěly ke kompromisu 28 milionů.

„Jednání byla velmi náročná, probíhala i mezi svátky, v jedné chvíli to vypadalo velmi nepřehledně, hrozilo ukončení jednání a vedení soudního sporu, ale nakonec jsme vše dovedli do úspěšného konce," uvedl radní. Smlouva potrvá 20 let s desetiletou opcí.

Hlavní město je majitelem tří čtvrtin areálu nemocnice

Donedávna ztrátovou nemocnici provozuje ministerstvo zdravotnictví. Hlavní město je majitelem téměř tří čtvrtin areálu nemocnice. Vlastní i pavilon, jehož přestavba vyšla na asi 400 milionů korun. Podle radního město v posledních letech do nemocnice investovalo 600 až 700 milionů korun. Další stovky milionů korun investic ještě potřebuje. Ministerstvo předloni poslalo nemocnici jednorázovou podporu 200 milionů korun.

Politici už dříve zmínili možnost, že by mohlo správu nemocnice převzít město. Z neoficiálních zdrojů se navíc proslýchalo, že je ve hře i prodej nemocnice. O možném převodu zdravotnických zařízení ze státu na Prahu se mluvilo naposledy za někdejšího primátora Bohuslava Svobody (ODS). Vedle Bulovky šlo ještě o další tři nemocnice. Z plánu ale sešlo.

