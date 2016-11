Praha bude vymáhat škodu po bývalých politicích kvůli opencard

Praha - Dnešní ráno bylo rekordně teplé na 56 ze 140 meteorologických stanic. Tyto stanice měří venkovní teplotu přes 30 let, ale jsou mezi nimi i dvě, které fungují přes sto let. V Ostravě Mošnově naměřili v šest ráno 13,7 stupně Celsia, čímž padl dosavadní rekord z roku 2002, tehdy rtuť teploměru po ránu vyšplhala minimálně na 7,4 stupně. Nezvykle teplé ráno zažili zejména v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).