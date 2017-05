Praha chce přesunout radnici. Nahradí ji muzeum, či hotel?

Nová radnice v centru metropole je dle primátorky zastaralá. Všichni úředníci se mají sestěhovat do jedné budovy, jejíž umístění město nyní hledá. Budoucnost současného magistrátu tak zatím není jasná.

Hlavní město chce postavit radnici, do které by lidé nemuseli chodit. Různé poplatky by měli obyvatelé hradit z pohodlí domova, na úřad by pak měli chodit jen na předem sjednané schůzky či si vyzvednout potřebné věci.

Vedení města nechává vypracovat analýzu

„V přízemí bude obchod, holič, hračkářství, masáže služby, které člověk navštíví, než půjde na radnici. Za úředníkem, u něhož si předem zarezervoval termín," popisuje svou představu nového sídla primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Vedení města už nechává vypracovat analýzu na nejvhodnější místo, kde by moderní úřad mohl stát. Nejpřijatelnějším místem se zdá být lokalita Na Knížecí, kde je nyní autobusové nádraží. V úvahu připadá ještě Florenc v Karlíně.

Nový úřad by měl ideálně stát v roce 2028, kdy Praze končí nájem Škodova paláce, kde je nyní část úředníků a kde by po vypršení smlouvy nemělo podle Krnáčové mít město nadále své pracovníky. Všichni magistrátní úředníci a politici se mají přesunout do nového působiště.

Postele místo stolků

Začínají se objevovat první návrhy, které ukazují, jaká by mohla být budoucnost secesní radnice hlavního města na Mariánském náměstí, kde nyní sídlí zastupitelé. „Může to být muzeum," řekla Krnáčová s tím, že možná město uspořádá veřejnou anketu, aby sami lidé řekli, co by tak chtěli.

V hnutí ANO se také objevil názor, že by to mohla být ideální budova pro hotel. Ze současných kanceláří by byly apartmány z jednacího sálu zase lobby. Bylo by zapotřebí objekt zrekonstruovat, což by ale mohl být problém. Dům je totiž kulturní památkou a do jeho dalšího případného využití chtějí mluvit i magistrátní památkáři.

„Když se dívám na konstrukci Nové radnice, tak reálně nevidím, že by mohla být hotelem," uvedl šéf památkářů Jiří Skalický. Stejně tak se netváří ani na nápad s muzeem. „Prostorů pro takové využití je v Praze dost i jinde. Navíc nároky na provozování muzea jsou vysoké. Je třeba řešit teplotu, klimatizaci či prašnost," popsal Skalický.

Jen ne další dům duchů

Jak však dodal, je na politické reprezentaci, jak bude nakládat s městskými budovami. Jen by dle něj bylo vhodné, aby nakonec objekt v centru nezůstal prázdný, pokud by se úředníci přesunuli jinam. Nebylo by to ostatně poprvé.

Hned naproti stávajícímu sídlu pražských zastupitelů roky chátraly bývalé radniční domy. Za éry primátora Pavla Béma (ODS) se odtamtud úředníci stěhovali do Škodova paláce a budovy zůstaly prázdné. Až loni se v nich usídlil Skautský institut, kterému nedávno město výrazně ubralo prostory.

V nich totiž nově vzniknou startupy. Praha začala hledat místo pro nové sídlo úřadu po problémech s nájemní smlouvou Škodova paláce. Tato smlouva byla pro pražskou metropoli značně nevýhodná. Nájem se měl původně vyšplhat na 4,4 miliardy korun, před rokem se však město s vlastníkem dohodlo na slevě 860 milionů korun. Už dříve však Krnáčová uvedla, že palác by město nemělo odkupovat.