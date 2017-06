Pražská trafika? Velvyslankyní Ghany v Česku bude exmilenka prezidenta

Některé státní podniky a společnosti s většinovou účastí státu, krajů a obcí zřejmě dostanou částečnou výjimku z povinného zveřejňování smluv v internetovém registru. Totéž by platilo pro národní podnik Budějovický Budvar. Do evidence by se navíc nevkládaly například smlouvy, které se týkají nakládání s výbušninami, a kolektivní smlouvy. Předpokládá to novela zákona skupiny poslanců, kterou dnes zrychleně už v úvodním kole schválila Sněmovna.