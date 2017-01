Praha jedná se školskou unií o vzniku studentského parlamentu

Praha - Hlavní město jedná s Českou středoškolskou unií o vzniku celopražského studentského parlamentu. Mohl by začít fungovat od začátku nového školního roku a sloužil by jako poradní orgán města. V úterý to řekla radní pro školství Irena Ropková (ČSSD). Přesné podmínky fungování a složení parlamentu ještě nejsou definitivně určeny.

Studentský parlament. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Radka Doležalová

„Projednáváme nyní memorandum s unií, které by rada hlavního města měla podle mé představy schválit do konce února," řekla Ropková. Do parlamentu by volili svého zástupce jednotlivé školy ve svých vlastních parlamentech.

Následně by se konala setkávání na půdě magistrátu. Studenti by tak mohli městu předávat informace či své připomínky, a parlament by se tak stal jakýmsi poradním sborem města.

Zákon školám nenařizuje zakládat parlamenty

Rovněž by se diskutovalo o důležitých tématech, například o šikaně. Jakmile memorandum s unií schválí vedení Prahy, vznikne komise složená ze zástupců obou stran, která vznik parlamentu připraví a naplánuje.

Jednotlivé školy si mohou zakládat své vlastní parlamenty, které se pravidelně scházejí a diskutují s vedením školy o jejím fungování. Zákon školám zakládat parlamenty přímo nenařizuje.

