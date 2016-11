Praha podá žalobu na vymáhání škody za opencard i na exúředníky

Praha - Hnutí ANO chce ve Sněmovně navrhnout, aby se malí živnostníci mohli domluvit za určitých podmínek na vynětí z elektronické evidence tržeb (EET). Z evidence budou moci být vyňati ti z nich, kteří mají daň stanovenou paušálem a roční podnikatelské příjmy do 250.000 korun. Sdělila to mluvčí ANO Lucie Kubovičová. ANO pozměňovací návrh k zákonu o evidenci tržeb dnes představilo koaliční radě spolu s dříve oznámeným plánem, že by EET nepodléhaly také platby kartou prostřednictvím internetu v e-shopech.