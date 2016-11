Prahou projel „smuteční průvod" podnikatelů k EET

Praha - Centrem hlavního města odpoledne projel protestní „smuteční průvod" zhruba 20 automobilů živnostníků a podnikatelů, kteří nesouhlasí se zákonem o elektronické evidenci tržeb (EET). Podle organizátorů protestu je EET hrobem svobodného podnikání. Zhruba 40 tisíc podnikatelů v pohostinství a ubytovacích službách začne elektronicky evidovat tržby ve čtvrtek.

Protestní „smuteční průvod" proti EET. Foto: ČTK/Vít Šimánek

V čele průvodu jel vůz s rakví a černými vlajkami a nápisem Konec svobodného podnikání. Účastníci protestu se po 17.00 krátce zastavili před budovou ministerstva financí v Letenské ulici a zapálili zde svíčky. „V hlubokém zármutku oznamuje všem občanům, že dne 30.11. tiše, bez boje, skoná svobodné podnikání," stálo na parte, které účastníci vyvěsili na svých vozech.

Proti EET lidé organizují i petice

Proti EET se chystají i další protesty. Asociace podnikatelů a manažerů vyzvala podnikatele a živnostníky, aby vyjádřili nesouhlas s elektronickou evidencí tržeb tím, že ve čtvrtek přeruší provoz svých obchodů.

Asociace rovněž plánuje na sobotu spolu s Okresní hospodářskou komorou v Jablonci nad Nisou a hnutím Radostné Česko bez EET protest proti EET, a to na Václavském náměstí v Praze. Proti EET organizují lidé i petice.

Vláda si slibuje omezení daňových úniků

Od čtvrtka začnou provozovatelé restaurací a hotelů elektronicky evidovat tržby. Zavedení zákona o elektronické evidenci tržeb patří mezi stěžejní projekty vládní koalice.

Vláda si od evidence slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice opatření kritizuje a tvrdí, že zlikviduje mnoho drobných živnostníků.

Od června 2018 se do systému zapojí další živnosti

Po hotelech a restauracích se budou muset od března příštího roku zapojit do EET maloobchodní a velkoobchodní firmy. Stánkový prodej občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí, například na festivalech, se do evidence zapojí od března 2018, stejně jako prodej na farmářských trzích nebo služby účetních, advokátů i lékařů. Od června 2018 se do systému zapojí například kadeřnice, vybraní řemeslníci, opraváři domácích spotřebičů nebo astrologové.

