Prahu navštíví ukrajinská poslankyně Savčenková

Praha - Na třídenní návštěvu České republiky dnes přijede ukrajinská poslankyně Nadija Savčenková, která byla v Rusku dva roky vězněna kvůli údajnému podílu na vraždě dvou ruských novinářů během konfliktu na východě Ukrajiny. Vojenská letkyně a politička navštíví Prahu na pozvání poslance Evropského parlamentu Pavla Svobody (KDU-ČSL).

Nadija Savčenková.Foto: ČTK/AP

V Knihovně Václava Havla se dnes Savčenková setká se zástupci nevládních organizací. Ve čtvrtek vystoupí na tiskové konferenci v pražském paláci Lucerna. V pátek ráno ji čeká setkání s některými poslanci a senátory.

Savčenková svou vinu nikdy neuznala. Říkala, že do Ruska byla zavlečena násilím poté, co ji zajali proruští separatisté. Během své návštěvy Česka chce vyjádřit poděkování těm, kteří ji během soudu a věznění v Rusku podporovali. Svoboda již dříve uvedl, že návštěva Savčenkové nemá být politickou akcí. Připustil ale, že by mohla vyvolat kritické reakce.

Savčenková byla zatčena v červnu 2014 a v ruském vězení několikrát držela hladovku jako protest proti svému zadržení a nespravedlivému procesu. Loni na konci března byla uznána vinnou z nezákonného překročení ruských hranic a z vraždy dvou ruských novinářů, kteří byli zabiti v létě 2014. Soud jí vyměřil trest 22 let vězení. V květnu 2016 byla Savčenková propuštěna výměnou za dva Rusy odsouzené na Ukrajině.

Po návratu do vlasti se Savčenková začala výrazně angažovat v politice. Usiluje zejména o propuštění dalších vojenských zajatců. Nedávno se kvůli tomu setkala s vůdci proruských separatistů, což vyvolalo na Ukrajině vlnu kritiky.

