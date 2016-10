Prahu s Ostravou ve středu spojí speciální retrovlak tažený Kyklopem

Praha - Z Prahy do Ostravy a zpět se ve středu vypraví speciální retrovlak složený z historické soupravy expresu Ostravan. V čele vlaku bude unikátní lokomotiva přezdívaná Kyklop a celá jízda včetně občerstvení se ponese v duchu 80. let minulého století. Jízdenka vyjde na 1590 korun, v ceně je zahrnuta vedle jízdenky do druhé třídy také snídaně a večeře ve vlaku a vstup do areálu Dolní Vítkovice.

Lokomotiva Kyklop. Ilustrační foto. Foto: ČTK

Ve vlaku bude cestujícím nabízeno občerstvení ve stylu 80. let. „Při nástupu dostanete obloženou žemli a turistický salám. K snídani si můžete dopřát míchaná vejce na cibulce nebo párek s hořčicí. Na zpáteční cestě si lze dát k večeři krupicovou polévku s vejcem, srbské žebírko s rýží a Metro dezert," uvedly České dráhy. Historickou soupravu povede Kyklop Z pražského Hlavního nádraží vyjede vlak v 08.16 hodin, stavět bude v Pardubicích a Olomouci. Na stanici Ostrava-střed dorazí ve 12:31, o deset minut později zastaví v Dolních Vítkovicích. V 17.50 se retrovlak vydá zpátky do Prahy, kam dorazí ve 22.25. Historickou soupravu povede motorová lokomotiva řady T 499.0, přezdívaná Kyklop. Pražská lokomotivka ČKD vyrobila v polovině 70. let pouhé dva prototypy těchto výkonných strojů, určených pro rychlíkové spoje na neelektrifikovaných tratích. Při testovacích jízdách dosáhl jeden z Kyklopů rychlosti 176 kilometrů v hodině, což je dodnes platný rekord českých motorových lokomotiv. Zachoval se pouze jediný exemplář V rámci zkušebního provozu vozily "kyklopové rychlíky" z Prahy do Ostravy. Kvůli značné nespolehlivosti ale byly oba prototypy převedeny do děčínského depa k tahání nákladních vlaků a na počátku 80. let skončily ve Výzkumném železničním ústavu ve Velimi. Do dnešních dnů se zachoval pouze jediný exemplář lokomotivy T 499.0 (druhá shořela a v roce 1989 byla sešrotována). Přezdívku Kyklop lokomotivy dostaly podle kulatého dálkového reflektoru, netradičně umístěného pod čelním oknem.

