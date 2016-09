Praktičtí lékaři se dohodli s ministerstvem. Protestovat nebudou

Praha - Praktičtí lékaři se dohodli s ministerstvem zdravotnictví na růstu úhrad pro příští rok a dalších požadavcích, a tak nebudou 21. září protestovat uzavřením ordinací. Oznámili to místopředseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka a náměstek ministra zdravotnictví Tom Philipp, který má na starosti přípravu úhradové vyhlášky na příští rok.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/WAVEBREAK

Podle dostupných informací nabídlo ministerstvo zdravotnictví dvouprocentní navýšení kapitačních plateb, což jsou pravidelné měsíční platby za každého registrovaného pacienta. Lékaři před schůzkou žádali šestiprocentní nárůst, na takovém růstu se podle Šonky ale nedohodli. To, o kolik v příštím roce platby vzrostou, zástupci ani jedné ze stran na tiskové konferenci neupřesnili, podle Šonky je to součástí gentlemanské dohody. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) později v České televizi řekl, že platby by měly vzrůst zhruba o dvě procenta. "Ministerstvo potvrdilo tu nabídku, to znamená meziroční nárůst zhruba kolem dvou procent. A zástupci praktických lékařů tu nabídku zváží," uvedl ministr.

Němeček, který předtím označil chystaný protest praktických lékařů za předvolební vydírání a stávku milionářů, dnešní dohodu přivítal. "Role praktického lékaře je v systému klíčová a já podporuji její posílení. Oceňuji, že zástupci praktických lékařů upustili od stávky a vrátili se k seriózní formě jednání," uvedl na twitteru ministr, který se dnešního jednání nezúčastnil.

Podle náměstka Philippa se obě strany dohodly rovněž na posílení kompetencí praktických lékařů a odstranění některých preskripčních omezení, tedy omezení předepisování léků. "Úhrady porostou srovnatelně jako v jiných segmentech zdravotní péče, detaily budou upřesněny v úhradové vyhlášce. Kompetence praktiků budou dále projednány a deklarovány v příslušných dokumentech ministerstva zdravotnictví, a to zejména v oblasti předoperačních vyšetření. Se zdravotními pojišťovnami zahájíme revizi preskripčních omezení praktických lékařů," uvedl Philipp.

Přijatelný kompromis

Šonka výsledek označil za kompromis, který je pro Sdružení praktických lékařů přijatelný. "Důvody pro protestní akci, která byla plánována na 21. září, v tento okamžik pominuly," dodal Šonka.

Podle údajů, které ČTK získala od tří největších zdravotních pojišťoven (VZP, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna), dostane průměrně ordinace praktického lékaře od těchto pojišťoven dohromady zhruba 1,8 milionu korun ročně. V přepočtu na měsíc to vychází na zhruba 150.00 korun. Podle Šonky ale až 75 procent padne na režijní a jiné povinné platby za nájem, energie, plat sestry, software, benzin či účetní.

Praktičtí lékaři, které podpořila Česká lékařská komora, při svých požadavcích argumentovali mimo jiné tím, že nemocnice dostanou peníze na desetiprocentní růst platů, ale ambulance se zatím přidání nedočkaly. Naopak proti požadavkům a některým argumentům praktiků se postavily jak nemocnice, tak zdravotní pojišťovny. Podle nemocnic už tak vytížený nemocniční personál musí v mnoha případech zastupovat za péči, která je v kompetenci praktických lékařů. Také ministr Němeček už dříve zdůrazňoval, že je nutné řešit hlavně problémy nemocnic, které se potýkají s nedostatkem personálu.