Prát peníze půjde i s novým rejstříkem. Nikdo ho totiž nebude kontrolovat

Praha – Namočit, namydlit a vyždímat. Tak zní v jazyce zločinců stručný návod na praní špinavých peněz. Podle novely zákona, kterou připravilo ministerstvo financí a ministerstvo spravedlnosti, by ale tyto tři procesy (viz infobox) teď měly být pro kriminálníky rozhodně těžší. Dozor nad finančními toky totiž už nebude narážet na anonymní vlastníky firem nebo bezejmenné majitele svěřenských fondů.

Peníze. Ilustrační foto. Foto: ČTK/Petr Švancara

„Cílem novely je předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu. Proto vznikne centrální rejstřík s informacemi o skutečných majitelích právnických osob," vysvětluje mluvčí ministerstva financí Jakub Vintrlík.

Jenže odborníci poukazují na jeden dost závažný problém vznikajícího rejstříku. „Bude velmi obtížné kontrolovat, jakým způsobem kdo a co do rejstříku vložil," říká šéf Nadačního fondu proti korupci Petr Soukenka.

„Informace nebude nikdo ověřovat. Státní instituce říkají, že to není v jejich silách. Navíc za chybu či podvod nejsou stanoveny žádné sankce. Pokud ale do databází může vkládat kdo chce, co chce, postrádá rejstřík smysl," dodává Sylvie Kloboučková z Transparency International.

„Rejstříkový soud přezkum evidovaných údajů neprovádí. Takový postup při počtu evidovaných právnických osob není reálný. Zjištění skutečného majitele může být často velice složitý proces," sdělil Deníku mluvčí ministerstva spravedlnosti Jakub Říman. Potvrdil i to, že v současné době nejsou stanoveny žádné formální sankce pro toho, kdo by v rejstříku uvedl údaje o skutečném majiteli právnické osoby nepravdivě.

Otevřená podoba rejstříku

A nejsou to poslední výhrady. „Evropská směrnice umožňovala, abychom vytvořili rejstřík zcela otevřený. Velká Británie a některé další západní státy zvolily otevřenou podobu rejstříku. U nás se to prosadit nepodařilo," pokračuje Kloboučková. V Česku budou mít přístup k údajům jenom státní instituce a některé vybrané subjekty. „Přístup bude mít osoba, která prokáže takzvaný oprávněný zájem. Ale to je pojem velmi obecný. Není úplně jasné, co je tím míněno a nakolik bude rejstřík uzavřený. Lze vnímat například investigativního novináře nebo člena protikorupční organizace jako někoho, jehož zájem je oprávněný?" pokládá Kloboučková řečnickou otázku.

Alespoň trochu spokojené jsou s novelou svěřenské fondy. Podle Evy Hruškové z asociace pro podporu a rozvoj těchto fondů je hlavním přínosem novely skutečnost, že fondy konečně získají vlastní IČO a správci fondů budou mít jasno v tom, jakým způsobem mají jednat se třetími osobami.

Zločinecký slang

NAMÁČENÍ: Při namáčení se výnosy z trestné činnosti promění na bezhotovostní.

NAMYDLENÍ: Jakmile jsou peníze ve finančním systému, namydlením se zastře jejich nelegální původ.

ŽDÍMÁNÍ: Při ždímání se zlegalizované peníze vracejí k majiteli.