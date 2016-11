Pravice se v Senátu pokusí o zrušení elektronické evidence tržeb

Praha - Pravicoví senátoři koncem listopadu navrhnou zrušení elektronické evidence tržeb (EET) místo jejích úprav či výjimek, o nichž se debatuje ve vládě. V horní komoře ale sami nemají dost hlasů na prosazení svého záměru, protože kluby vládních stran mají v Senátu většinu. O zrušení, s nímž navíc neuspěla ani pravice ve Sněmovně, usilují ODS spolu se Starosty a nezávislými a senátorem Ivo Valentou, jehož dnes podpořila spřízněná Strana soukromníků.

Odpůrci EET vytýkají nepřipravenost a zejména to, že si podnikatelé a živnostníci budou muset na své náklady pořídit přístroje, které stát využije k jejich kontrole. Předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil to označil za vrchol státní arogance. Za absurdní pokládá to, že za technické nedostatky a výpadky systému nebude odpovědné ministerstvo financí, ale podnikatelé, a to bez nároku na kompenzaci.

Předseda senátorského klubu Starostové a nezávislí Jan Horník uvedl, že stamilionový projekt EET vznikl bez řádného výběrového řízení. "Obce jsou popotahovány za kdejakou nejasnost či chybu při výběrových řízeních. A takto velká zakázka je zde zadána bez otevřené soutěže a navíc dle veřejně dostupných informací i bez souhlasu příslušných poradních orgánů vlády. To považuji za nehoráznost a pokrytectví," uvedl.

Rovněž podle Valenty byl zákon špatně připraven. Utvrzuje ho v tom snaha ministra financí Andreje Babiše (ANO) prosadit některé změny a "nepochopitelné diskriminační výjimky". Babiš chce za týden ve Sněmovně v rámci projednávaného daňového balíčku navrhnout, aby z EET mohli být vyjmuti živnostníci, kteří mají daň stanovenou paušálem a roční podnikatelské příjmy do 250.000 korun. Podle další změny by evidenci tržeb v e-shopech nepodléhaly platby kartou prostřednictvím internetu. Za svůj postup Babiš sklidil kritiku od premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD).