Rozežraný a neefektivní stát, kritizuje Kalousek vládní návrh rozpočtu

/VIDEO/ Češi nepatří mezi oběti hurikánu Irma, který zasáhl Floridu a Karibik. Uvedlo to ministerstvo zahraničí. Podle informací z českých zastupitelských úřadů v USA a na Kubě se nikdo z českých občanů nedostal do akutní krizové situace. Ministerstvo zahraničí nadále důrazně nedoporučuje cesty do ohrožených oblastí.