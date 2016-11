Pravicová opozice od nových ministrů nečeká zásadní změny

Praha - Podle pravicové opozice noví ministři zdravotnictví a pro lidská práva Miloslav Ludvík a Jan Chvojka (oba ČSSD) nedosáhnou ve svých resortech zásadních změn, protože zbývá málo času do příštích sněmovních voleb. Podobně se vyjádřil i vicepremiér Andrej Babiš (ANO), který výměnu členů vlády nevidí jako dobrý nápad. Vládní KDU-ČSL od ministrů, které dnes jmenoval do funkcí prezident Miloš Zeman, očekává stabilitu. Podle komunistů výměny zjevně řeší problémy ČSSD, místopředseda strany Jiří Dolejš považuje změnu ministra zdravotnictví za oslabení resortu.

Předseda ODS Petr Fiala.Foto: ČTK/Kamaryt Michal

"Ministr, který teď nastoupí, se tak sotva seznámí s úřadem, pak se zapojí do volební kampaně ČSSD a pak se zase rozloučí, takže moc se toho očekávat nedá," řekl ve Sněmovně předseda ODS Petr Fiala. Ludvík by se podle něj měl zasadit o rychlé řešení situace kolem letecké záchranné služby, aby po Novém roce dobře fungovala. Antimonopolní úřad tento měsíc zakázal ministerstvu zdravotnictví uzavřít smlouvu na provoz letecké záchranné služby v Ústeckém kraji.

Celkově Fiala neočekává proměnu fungování kabinetu. "Já moc nevěřím v nějaký zlepšený výkon vlády ani v to, že by noví ministři měli čas vůbec něco pořádně dělat," řekl. Výměna ministrů podle něj ukázala slabost premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), protože vystřídal ty členy vlády, které předtím kritizoval vicepremiér Babiš.

Málo času

Babiš změnu v kabinetu nevítal. "Já si myslím, že měnit ministry necelých jedenáct měsíců před volbami není dobrý nápad. Než se zorientují v úřadě, tak to trvá dlouho. Já jsem vlastně až teď dobudoval celý nový tým," řekl novinářům.

Předseda hnutí ANO také odmítl, že by jeho vztah s novým ministrem mohl být nějak poznamenaný tím, že právě Chvojka navrhl přísnější verzi zákona o střetu zájmů, který se dotýká i Babišova podnikání. "Já jsem se za ty roky naučil nějakým způsobem být nad věcí," řekl Babiš.

Velká očekávání od nových ministrů nemá ani předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. "Mají poměrně krátký čas do konce volebního období, takže já od nich očekávám spíše udržovací taktiku a žádné rychlé pohyby. Během deseti měsíců žádný ministr nemůže dosáhnout nějakou zásadní reformu nebo změnu," řekl.

Problémy ČSSD, nikoliv vlády

"Očekávám stabilitu, doufám, že noví ministři zdárně dokončí práci na svých resortech do parlamentních voleb," reagoval na jmenování Ludvíka a Chvojky místopředseda koaliční KDU-ČSL Jan Bartošek. "Očekávám, že nový ministr zdravotnictví bude stejně tak statečně hájit svůj resort, jako to činil ministr (Svatopluk) Němeček," řekl na otázku, zda bude nyní lepší komunikace mezi ministerstvem zdravotnictví a Babišem, který Němečka dlouhodobě kritizoval.

Dolejš si myslí, že výměny řešily problémy ČSSD, nikoliv vlády. "Jinak by musely být ve hře i jiné koaliční subjekty. Na to pan premiér nenašel sílu nebo odvahu," řekl. U lidských práv očekává kontinuitu a zklidnění, na zdravotnictví se obává problémů. "Pan Němeček měl rozdělané některé věci. Je otázka, jak budou dodělány. Například problematika zdravotních pojišťoven nebo neziskových nemocnic," uvedl Dolejš. I když je Ludvík z oboru, vnímá střídání jako oslabení resortu.

Předseda poslaneckého klubu Úsvitu Marek Černoch řekl, že oba ministři jsou kvůli nedostatku času ve složité situaci. "Co se týče ministra pro lidská práva, tam si myslím, že po panu Dienstbierovi to není tak složitá pozice," uvedl. Chvojka je podle Černocha pragmatický člověk a má blíž realitě než jeho předchůdce. "Věřím, že bude prosazovat, aby lidská práva byla vyvážená, nebyla to jen ochrana menšin," vysvětlil.